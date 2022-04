বিশ্বনাথ, 7 এপ্ৰিল : সমাগত বাৰিষা ৷ বাৰিষাৰ পূৰ্বে অহা নেৰানেপেৰা বৰষুণত উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু ৷ শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ কিয়নো ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এতিয়া চপৰা চপৰে খহিবলৈ ধৰিছে নদীৰ পাৰ (Brahmaputra river erosion) ৷ বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ শিঙিমাৰীতো মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে কাল ৰূপ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত চপৰা চপৰে খহিছে গৰা (River erosion in various parts of Assam) ।

বিগত তিনি দিন ধৰি দিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অঞ্চলটো এতিয়া গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে (Brahmaputra river erosion at Sootea)৷ যাৰ ফলত এতিয়া মাটি-ভেটি হেৰুৱাৰ শংকাই শংকিত কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসীক ৷

বাৰিষাৰ পূৰ্বে উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু

বিগত সময়চোৱাতো চতিয়াৰ এই অঞ্চলত গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি বহু গাঁও নদীৰ বুকুত জাহ গৈছিল । পুনৰ এই অঞ্চলত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । কি কৰিব, ক’লৈ যাব বা কেনেকৈ অঞ্চলবাসীয়ে গৰাখনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিব তাৰ যেন সূদুত্তৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে ৷

জানিব পৰা মতে, বিগত সময়চোৱাত চতিয়াৰ দক্ষিণ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে জল সম্পদ বিভাগে কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই আঁচনি কেৱল কাগজ-পত্ৰতে সীমিত হৈ ৰ’ল ৷ গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা, সমস্যা হৈয়ে ৰ’ল ৷ আজিও সমাধান ন'হল সেই অঞ্চলৰ গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা ৷

সেয়ে ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল বিশেষকৈ বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ শিঙিমাৰীত শীঘ্ৰেই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে ।

