বিশ্বনাথ, ৯ আগষ্ট : বিশ্বনাথৰ মুখৰগড়ৰ ঘিলাধাৰী নদীত সোমবাৰে বিয়লি সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Ghiladhari river of Biswanath) ৷ নদী পাৰ হ'বলৈ লওঁতে নাওখন হঠাৎ ডুবি যোৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় উক্ত দুৰ্ঘটনাটো । নাওখনত আছিল ছয়গৰাকী মহিলা ।

ভয়াৱহ নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন দুগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত নাওখনত থকা চাৰিগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হয় (Four women rescued alive) । কিন্তু তাৰে মাজৰ দুগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হৈ পৰে (Two women missing in boat accident in Biswanath) ৷ সন্ধানহীন হোৱা মহিলা দুগৰাকী হৈছে জ্যোতি চাহু (২৫) আৰু দীপাঞ্জলি কেওট ৷

দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় । লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বিশ্বনাথৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ বৃহৎ আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফৰ (SDRF) এটি দল । এছ ডি আৰ এফ দলটোৱে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । নিশাটো অব্যাহত ৰাখে দুই সন্ধানহীন যুৱতীৰ সন্ধানত অভিযান ।

কিন্তু নিশা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল এছ ডি আৰ এফ । অৱশ্যে সন্ধানহীন হৈ থকা দ্বীপাঞ্জলি কেওট আৰু জ্যোতি চাহুৰ মৃতদেহ আজি পুৱাতে উদ্ধাৰ কৰে এছ ডি আৰ এফ (SDRF) বাহিনীয়ে (two dead body recovered by SDRF in Biswanath) ।

