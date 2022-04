বিশ্বনাথ, ৯ এপ্ৰিল : ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে চলিছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি (Rangali Bihu preparation in Assam) । ইয়াৰ মাজতে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ পুৰণি বিহু সমিতিসমূহলৈ আগবঢ়াইছে বিশেষ সাহায্য । শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ চেনীৰাম দাস সোঁৱৰণী শিশু উদ্যানত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত জিলাৰ ৪৫ খন ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা হয় এককালীন আৰ্থিক সাহায্য (Financial assistance to Bihu Committees of Biswanath) । সেই উপলক্ষে বিহুনাম আৰু বিহু নৃত্যৰে প্ৰাক ৰঙালী বিহুৰ বিশেষ আয়োজন দেখা গ'ল চেনীৰাম দাস সোঁৱৰণী শিশু উদ্যানত ।

বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ তিনিখন বিহু উদযাপন সমিতি ক্ৰমে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সংযোগ সংঘ, উত্তৰ চাৰিআলি সন্মিলিত মঞ্চ আৰু বিহালীৰ দক্ষিণ ৰাংচালী বিহু সমিতিক আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক বিতৰণ কৰা হয় (Bihu Committee cheque distribution ceremony in Biswanath) । বিশ্বনাথৰ নৱ-নিযুক্ত উপায়ুক্ত মুনীন্দ্ৰ নাথ ঙাটেই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা এই অনুষ্ঠানত বিশ্বনাথ সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তদ্বয় ক্ৰমে লিজা তালুকদাৰ আৰু বিশ্বজিৎ শইকীয়া, জিলা উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ সভাপতি মোহন মহন্ত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে ৷

বিশ্বনাথৰ ৪৫ খন বিহু উদযাপন সমিতিলৈ চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্য

অসম চৰকাৰে বিহু উদযাপন সমিতিক আগবঢ়োৱা এই এককালীন সাহায্যৰ চেক উপায়ুক্ত মুনীন্দ্ৰ নাথ ঙাটে, বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰাক্তন ৰঞ্জিত দত্তই প্ৰদান কৰে । বিহুৰ নামত চান্দা তোলা অশুভ পৰম্পৰা নোহোৱা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা এনে নতুন আঁচনিক ঐতিহাসিক আখ্যা দি বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত আৰু প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে এয়া নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনা বুলি মন্তব্য কৰে । অনুষ্ঠানটিত চৰকাৰী সাহায্য লাভ কৰা জিলাখনৰ বিহু উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ হৈ সাংবাদিক নিৰঞ্জন হাজৰিকাই চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ শলাগ লয় ।

উল্লেখ্য যে, উত্তৰ চাৰিআলি সন্মিলিত মঞ্চৰ বিহু দলৰ এটি বিহুৰে শুভাৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ বহুকেইখন বিহু উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু জিলাখনৰ ভালেসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত একাধিক বিহু দলৰ শিল্পীয়ে বিহু প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোকে ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰতিবছৰে সংক্ৰান্তিৰ পৰা বহাগৰ প্ৰথম সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা আৰু অন্তত দহ বছৰ ধৰি বিহু উদযাপন কৰি অহা সমিতিসমূহলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদানৰ পদক্ষেপ লৈছে । এই পদক্ষেপৰ অধীনত বিশ্বনাথ জিলাৰ ৪৫ খন বিহু সমিতিলৈ ১.৫০ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব আৰু এই আৰ্থিক সাহায্য বিহু সমিতিসমূহৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

