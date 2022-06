বিহালী, 19 জুন : নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বান আৰু ভূমিস্খলনে প্ৰলংকাৰী ৰূপ (Assam flood) ধাৰণ কৰিছে ৷ বিহালীৰ ৰৌমাৰীতো বুৰৈ নৈত তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ (Erosion in Behali) সৃষ্টি হৈছে ৷ খহনীয়াৰ ফলত এনিশাৰ ভিতৰতে নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল 10 বিঘাকৈ চাহ বাগান (Tea gardens dissolved in river at Behali) ৷

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা শনিবাৰলৈকে বুৰৈ নদীত জাহ গ’ল কেইবাখনো চাহ বাগান ৷ ফলস্বৰূপে মূৰে কঁপালে হাত দিছে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলে ৷ ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ বহু খেতিপথাৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ চাহ বাগানো নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ৷

এনিশাৰ ভিতৰতে নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল 10 বিঘা চাহ বাগান

বাৰিষাৰ আৰম্ভনিতে গৰাখহনীয়াৰ এই অৱস্থা হ'লে অনাগত বাৰিষাৰ কালকেইটাৰ কথা ভাবি শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল ৷ অতি শীঘ্ৰেই চৰকাৰক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে ৷ অন্যথা থাকিবলৈ বাসস্থান নোহোৱাও হ'ব বুলি ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে লোকসকল ৷

