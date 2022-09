জনীয়া, 9 ছেপ্টেম্বৰ: কলগাছিয়াৰ বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন (Women missing case in Assam) ৷ ৰুগীয়া স্বামীক চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা পত্নী নিখোজ হ’ল চিকিৎসালৰ কোঠাৰ পৰা (Wife missing from hospital)৷

ঘটনা অনুসৰি যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰা ৰফিকুল ইছলামে নিজ পত্নী মফিদা বেগমৰ লগত ভৰি ভগাৰ বাবে চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিছিল (women missing case in Barpeta)৷ চিকিৎসা কৰি থকাৰ সময়তে 6 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে স্বামী গা ধুবলৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁ আহি পত্নীক কোঠাটোত দেখা নাপায় ৷ লগে লগে স্বামীয়ে পত্নীক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰে ৷ চিকিৎসালয়খনৰ ইফালে সিফালে স্বামীয়ে পত্নী মফিদাক বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো বিচাৰি নাপায় ঘৰৰ লোকক অৱগত কৰে (wife missing from Barpeta civil hospital at Jania )৷

ইফালে মফিদাৰ মাতৃকো ফোনযোগে কন্যা নিখোজ হৈ থকাৰ কথা অৱগত কৰি স্বামী ৰফিকুলে মফিদা মাতৃৰ গৃহলৈ গ‘লেও জনাবলৈ অনুৰোধ কৰে ৷ স্বামীয়ে জনোৱা অনুসৰি মফিদাই স্বামীৰ মানি বেগৰ পৰা প্ৰায় 700 টকা লৈ যায় ৷ এতিয়া পত্নীক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে স্বামী ৰফিকুলে ৷ ৰফিকুল আৰু মফিদাৰ এটি 7 বছৰীয়া সন্তানো আছে ৷ মফিদাৰ বয়স 24 বছৰ ৷

ৰুগীয়া স্বামীক বিচনাতে এৰি থৈ নিখোজ পত্নী

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰফিকুলে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে (Case against women missing ) ৷ এনেদৰে বিচনাতে ৰুগীয়া স্বামীক এৰি থৈ পত্নী নিখোজ হোৱা ঘটনাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ঘৰৰ লোককে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ এতিয়া পত্নীক বিচাৰি আৰক্ষীক কাতৰ আহ্বান জনাইছে ৰফিকুলে ৷ যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই মহিলাগৰাকীক দেখা পায় তেন্তে নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী থানা নাইবা 8876254751 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

উল্লেখ্য যে মফিদাক বিচাৰি স্বামীৰ ভাতৃয়ে পৰিয়ালকে ধৰি মফিদাৰ আত্মীয়ৰ ঘৰতো খবৰ কৰিছে ৷ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ মফিদাৰ ব্যৱহাৰত কেতিয়াও তেওঁৰ পৰপুৰুষৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ উমান পোৱা নাছিল বুলি পৰিয়ালকৰ লোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ মফিদাৰ এনেদৰে নিখোজ হোৱা ঘটনাই পৰিয়ালটোক বাৰুকৈয়ে চিন্তাত পেলাইছে বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰে ৰফিকুলে ৷

