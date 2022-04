বৰপেটা, ২৭ এপ্ৰিল : বৰপেটাৰ চাউলখোৱা নৈৰ দলঙৰ ওপৰত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Barpeta) ৷ যাত্ৰীবাহী টেম্প' আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত থিতাতে নিহত দুজন যাত্ৰী (Two passengers dead in a road accident in Barpeta) ৷ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত লোক দুজন ক্ৰমে বৰপেটাৰ নগাঁও বাৰামাৰা গাঁৱৰ আবুল আৰু আনজন পাটবাউসীৰ কাঁহিকুছি গাঁৱৰ ইনজামুল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই দুৰ্ঘটনাটোত আহত হয় ৭ জন লোক । ইয়াৰে ৪ জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক ৷ টেম্প'খনৰ চালকজনৰ অৱস্থাও সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আহতসকলক বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷

আহত লোক কেইজন হৈছে ক্ৰমে বহৰিৰ জেহেৰুল, হজৰত মোল্লা, ৰফিকুল, শ্বাহৰুখ আৰু শ্বাহজামাল ৷ টেম্প'খনৰ চালক জালাল মিঞা আৰু আন এজন যাত্ৰী জলিলুৰ সম্প্ৰতি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন ৷

বৰপেটাৰ শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত দুই যাত্ৰী

উল্লেখ্য যে, বৰপেটাৰোড ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা বহৰিলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে চাউলখোৱা দলঙৰ ওপৰত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মহাৰাষ্ট্ৰত কৰ্মৰত বহৰিৰ ৬ জন শ্ৰমিক ঈদ উপলক্ষে ঘৰলৈ আহি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ পুৱতি নিশা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইৰ পৰা ৰে’লেৰে আহি বৰপেটাৰোড ৰে’ল ষ্টেচন পোৱাৰ পাছতে শ্ৰমিক কেইজনে এখন টেম্প' ভাড়া কৰি বহৰিলৈ গৈ আছিল ৷ তেনে অৱস্থাতে চাউলখোৱা দলঙৰ ওপৰত প্ৰায় 8.20 বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

