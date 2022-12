পদব্ৰজে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত যাত্ৰা

বৰপেটা, ২৭ ডিচেম্বৰ: বৰ্তমান যুগত আমি কোনো ঠাইলৈ যাবলৈ হ’লে কিহৰে যাওঁ ? বাহনেৰে যাওঁ নহয়নে ৷ সেয়া লাগিলে ওচৰৰ কোনো ঠাইলৈ হওক অথবা দূৰ-দূৰণিৰ কোনো ঠাইলৈ হওক, আমি বাহনেৰে যাও ৷ কাৰণ বৰ্তমান যুগত মানুহ নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে যন্ত্ৰৰ ওপৰত ৷ কিন্তু পূৰ্বৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱা নাছিল, ওচৰৰ কোনো এখন ঠাই হওক বা দূৰ-দূৰণিৰ কোনো এখন ঠাইলৈ হওক খোজ কাঢ়ি পাইছিলগৈ নিজৰ গন্তব্য স্থান ৷

কিন্তু সেইদিন এতিয়া আৰু নাই ৷ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বাহনৰ সংখ্যা ৷ যাৰ ফলত ৰাজপথত ওলালেই দেখা যায় তীব্ৰ যান-জঁট ৷ যিমানেই বাহনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সিমানেই বৃদ্ধি পাইছে শব্দ প্ৰদূষণ, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু বিশেষকৈ বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাও ৷

মুঠতে ক’বলৈ গলে সকলো নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে বাহনৰ ওপৰত ৷ কিন্তু এই সকলো লোকৰ ভিতৰত ব্যতিক্ৰম দুজন যুৱক ৷ যি সময়ত আমি ঘৰৰ পৰা কৰবালৈ যাবলৈও ব্যৱহাৰ কৰো বাহন, সেই সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু চত্তীশগড়ৰ যুৱক দুজনে গোটেই ভাৰত ভ্ৰমণ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে খোজকাঢ়ি ৷ হয়, শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া সঁচা কথা ৷

চত্তীশগড়ৰ প্ৰাচীন অনুষ্ঠান ইন্দিৰা কলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Indira College Of Arts) নাট শাখাৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী দুই যুৱ বন্ধু তথা নাট্য শিল্পী সৌৰভ দেবাংগন আৰু অজিতেশ শৰ্মাই পদব্ৰজে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত যাত্ৰা (Bharat Yatra by two friends by walking) ৷ দেশৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী আৰু কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিক ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লক্ষ্য আৰু খোজকঢ়াৰ প্ৰতি মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যৰে (Burn Calories not Fuel) ২০২১ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ পৰা পদব্ৰজে ভাৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা দুই যুৱ শিল্পী বন্ধুৱে বৰ্তমানলৈকে ৪৫০ দিনত দহখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছে (Bharat Yatra All by walking) ৷

উল্লেখ্য যে চত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাত ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পোৱা বুলি কৈ দুয়ো যুৱ শিল্পীয়ে সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত উপস্থিত হৈ অসমৰ লগতে বৰপেটাৰ সমৃদ্ধ সংস্কৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ বৰপেটাৰ সত্ৰীয়া শিল্পী মনোজ কুমাৰ দাসৰ প্ৰচেষ্টাত বৰপেটাৰ বিভিন্ন স্থান দৰ্শন কৰি বৰপেটা সত্ৰত নিশাটো কটাই মঙলবাৰে পুনৰ বৰপেটাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে (Bharat Yatra by two friends) ৷ সাংবাদিকৰে সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধবদেৱৰ কলা-সংস্কৃতি অতি উচ্চমান বিশিষ্ট বুলিও মন্তব্য কৰে ৷

পুনৰ ১৮ খন ৰাজ্য ভ্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে আজি বৰপেটাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভৰ পূৰ্বে সকলোকে সুস্থ জীৱন-যাপনৰ বাবে প্ৰতিদিনে খোজ কঢ়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ আহ্বান দুই পদযাত্ৰী বন্ধুৰ (Bharat Yatra 28 states all by walking) ৷ দুই শিল্পীয়ে লকডাউনৰ সময়চোৱাত নাটকৰ সকলো কাম বন্ধ হৈ পৰাত ঘৰত বহি থকাতকৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কলা-সংস্কৃতি অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে খোজকঢ়াৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে এইদৰে আৰম্ভ কৰা পদ যাত্ৰাই নিশ্চিতভাৱে সমাজৰ বাবে আগবঢ়াইছে শুভবাৰ্তা ৷

