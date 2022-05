পুনৰ দেশজুৰি চৰ্চালৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ দেশৰ সকলো মাদ্ৰাছা বন্ধ হোৱা উচিত বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ আৰ এছ এছৰ দ্বাৰা দিল্লীত আয়োজিত এক ক'নক্লেভত ভাগ লৈ ড৹ শৰ্মাই কয় যে মাদ্ৰাছাত পঢ়ি কোনো শিশু ডাক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হব নোৱাৰে ৷ ধৰ্মৰ শিক্ষা ঘৰত লওক ৷ তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতত বসবাস কৰা সকলো মুছলমান লোকেই এসময়ত হিন্দু আছিল ৷ স্বাভাৱিকতে তোলপাৰ লাগিছে তেওঁৰ এনে মন্তব্যত ৷

অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত 2013 আৰু 2014 বৰ্ষত আয়োগত সংঘটিত নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় থানাত 936/2016 নম্বৰৰ এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল ৷ ইয়াৰে 2013 বৰ্ষৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে পূৰ্বতে ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন কৰি দিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ 2014 বৰ্ষৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্বও ন্যায়াধীশ শৰ্মা আয়োগক ন্যস্ত কৰা হৈছে ৷

তিনিদিনীয়া বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অক্টেভ উৎসৱৰ (Octave Festival 2022) সামৰণি পৰে দেওবাৰে ৷ বিগত ২০ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই উৎসৱ ৷ এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত 8 খন ৰাজ্যৰ 250 গৰাকী শিল্পীয়ে তেওঁলোকৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

স্বাস্থ্য সেৱা, স্বাস্থ্যসন্মত শৌচ-প্ৰস্ৰাৱৰ ব্যৱস্থা নাই প্ৰায়বোৰ আশ্ৰয় । শিশুৰ বাবে শিৱিৰত খাদ্যৰো যোগান নাই । সোমবাৰে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ মনজিৎ মহন্তই কয় যে মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই, মঙলদৈ, নলবাৰী, গোৱালপাৰা, শিলচৰকে ধৰি বৰাক উপত্যকাৰ তিনিওখন জিলাৰ হেজাৰ-হেজাৰ বিঘাৰ কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু সীমাহীনভাৱে পশুধনৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে ।

বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱা(Fire in Batadrava police station) ৰ দৰে অনাকাংক্ষিত ঘটনাত জড়িত আন এজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চুলতান আলী নামৰ অভিযুক্তটোক(Another person arrested for batadrava PS incident) ৷

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ (Batadrva police station burnt) তদন্ত কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্তব্যৰত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তদন্ত কমিটি গঠনৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ । সোমবাৰে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা সঁজাতি দল (Congress members visits Batadrava) । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰানা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা সঁজাতি দলে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা পৰ্যবেক্ষণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বহুকেইটাও মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰানা গোস্বামীয়ে।

বৰপেটা সত্ৰৰ উদাসীন ভকতৰ বহা নিজৰ নামত নামজাৰি কৰিলে ভকতৰ বিবাহিত আলধৰাই ৷ ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰখনত ৷ নীতিবৰ্হিভূতভাৱে ভকতৰ আলধৰাই দখল কৰা বহাখনত তলা ওলমাই দিয়ে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু ভকতসকলে (Illegal occupancy at Barpeta Satra) ৷

সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ এক নিৰ্দেশৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত । ৯০০ পৰিয়াললৈ নামি আহিছে চৰম অনিশ্চয়তা(Residential special training centre to close) । ৰাজ্যৰ ৯৬ খন আৱাসিক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ লাভ কৰাৰ পাছতেই অনিশ্চয়তাত ভুগিছে কেন্দ্ৰসমূহৰে জড়িত লোকসকলে ।

অস্তিত্বৰ সংকটত বৰপেটাৰ বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰ ৷ অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এই সত্ৰ ৷ সম্প্ৰতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই সত্ৰখনলৈ কঢ়িয়াইছে তীব্ৰ ভাবুকি (Boithapota Ghat Satra towards destruction in erosion)৷

8 জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিটিচিৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন(BTC by election 2022) ৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা ৷ প্ৰাক্তন এবছু নেতা মণ্টু বড়োক 22 নং কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউপিপিএল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে(Mantu Bodo declared as the candidate for BTC by election) ৷