পুনৰ আলফা স্বাধীনলৈ তিনি যুৱক । বৰ্তমান কামপুৰ পটিয়াপামৰ তিনিজন যুৱক আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷ আটাইকেইজন ম্যানমাৰ শিবিৰত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে (suspected ULFA-I joining of Kampur youth) । এই তিনি যুৱকক্ৰমে কামপুৰ পটীয়াপামৰ প্ৰবিন বৰা আৰু ৰীণা বৰাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ তন্ময় বৰা(১৯) কামপুৰ বনপালি গাঁৱৰ যুৱক দীপাংকৰ গোৱালা(২৫) আৰু নতুন আদৰ্শ গাঁৱৰ সুভাষ হীৰা(২৫)।

ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে আমগুৰি টিফুক চাহ বাগিচাত শুকুৰবাৰে পুৱা সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ৷ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ফাকুৱাৰ বন্ধ নিদিয়াক লৈ পাঁচ শতাধিক চাহ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰে টিফুক চাহ-বাগিচা বাগিচা ৷

অহা ২ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ক্ৰমে ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাণী নৰহৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব । খালী দুয়োখন আসনৰ বাবে অহা ৩১ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন (Rajya Sabha election 2022)। কিন্তু এইবাৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ হাতত নাথকিব নেকি এখনো আসন ? ইতিমধ্যে শাসকীয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দুয়োখন আসন দখল কৰাৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে ।

আবিৰৰ ৰঙত মতলীয়া হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীবাসী (Holi in Majuli) ৷ শুকুৰবাৰে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰ (Chamaguri Satra in Majuli ) ৰ দৌলযাত্ৰাত অংশ লয় বিগত মাজুলী উপ-নিৰ্বাচন (Majuli by Election) ৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে ৷

চৰাইদেউৰ বৰহাটৰ ডফলাত বন বিভাগৰ গুলিচালনা(Wood smugglers encounter in Charaideo) ৷ বৃহস্পতিবাৰে কাঠৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি ৪ জাঁইকৈ গুলীচালনা বন বিভাগৰ লোকৰ ৷ হালোৱা খণ্ড বনাঞ্চলৰ ভিতৰত কাঠৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীয়ে মেচিনেৰে মূল্যবান গছ কাটি থকা অৱস্থাত সেই স্থানত বন বিভাগৰ লোকৰ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷

দেশজুৰি হোলী উদযাপন (Holi celebration in India) । নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানসকলেও উদযাপন কৰিছে ৰঙৰ উৎসৱ হোলী । ভাৰত-চীন সীমান্তত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ লুংলা জেমিথাং চেক্টৰত সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ ৬৭ বাহিনীয়ে উদযাপন কৰিছে হোলী ।

চি আই ডিৰ জালত পৰিছে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়া বাহাৰুল ইছলাম (Education Officer arrest in Nagaon)৷ কিন্তু কিয় বিষয়াগৰাকীক আটক কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে লাভ কৰা নাই কোনো তথ্য ৷

বহুতে পলাই গৈ বিয়া পাতে যদিও কলগাছিয়াত বিয়া পাতিহে পলাল দৰা (Groom escapes after marriage in kalgachia)৷ বিয়াৰ পিছতে দৰাৰ ঘৰত কইনাক চমজাই দিবলৈ গৈ এক প্ৰকাৰৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ল কইনাৰ পক্ষ ৷ বিষয়টো এতিয়া আৰক্ষীয়ে চোৱাচিতা কৰি আছে যদিও সন্ধান পোৱা নাই দৰাৰ ৷

আবিৰৰ ৰঙত মতলীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ চৌদিশ ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাও (Kamalpur MLA Diganta Kalita celebrate Holi festival) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই নিজ সমষ্টিত ফাকু খেলাত ব্যস্ত হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী ।

বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বুধবাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰা ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাজেটত (Finance Minister Ajanta Neog submits financial budget) গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ বাবে কেতবোৰ আঁচনি আৰু পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰে কেতবোৰ আঁচনি আৰু পৰিকল্পনা পুৰণি ।