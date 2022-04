চৌদিশে ৰঙালীৰ ৰঙ । পহিলা ব'হাগত মানুহৰ বিহু বা বৰ বিহু উদযাপন কৰিছে অসমবাসীয়ে(Rangali Bihu 2022) । বছৰটো কুশলে যাবলৈ সত্ৰ-নামঘৰ-মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে ভক্তই । পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰটো ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হৈছে অসমীয়াৰ বাপতি-সাহোন ৰঙালী বিহু ।

ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী INDIGO বিমানত অঘটন(Accident on INDIGO flight from Dibrugarh to Delhi) । উৰন্ত বিমানৰ ভিতৰত এগৰাকী যাত্ৰীৰ মোবাইলত জুই লগাত হাঁহাকাৰ লাগে বিমানখনৰ ভিতৰত(Fire broke out inside a moving plane) । কেবিন ক্ৰু সদস্যৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত জুই ।

অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত(Rangali Bihu 2022) ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত 369 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বোকাখেল(Traditional boka khel observed in Majuli)। পুৱাৰে পৰা কণ কণ বৈষ্ণৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱ বৈষ্ণৱ সকলো ওলাই আহিল ভূমিত লুতুৰী পুতুৰী হৈ বোকাখেল খেলিবলৈ । ‘ভূমিক শান্তিৰ প্ৰতীক’ হিচাপে গণ্য কৰি ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে শৰীৰত ভূমি লেপন কৰে বুলি আছে এক লোকবিশ্বাস ।

অসমীয়াৰ বাপতি-সাহোন ৰঙালী বিহুৰ বাবে ৰাজ্যত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে উখল-মাখল পৰিৱেশে ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰাণতো মানুহ বিহুৰ দিনা পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ (Rangali Bihu 2022) ৷ পিছপৰি ৰোৱা নাই মৰাণহাট আৰক্ষী বিষয়াৰ জোৱানসকলো । বিহুৰ বতৰত ঘৰৰ আত্মীয়সকলৰ পৰা নিলগত তথা কৰ্মস্থলীত থাকিও এৰিব পৰা নাই বিহুৰ মোহ । সেয়ে মানুহ বিহুৰ দিনাই মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ চৌহদতে আৰক্ষী বিষয়া তথা জোৱানসকলে বিহু নাম জুৰি পালন কৰে হেঁপাহৰ বিহুটি ৷

গো-মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান (Police operation against cow mafia) । কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে মুৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল কুখ্যাত গো-মাফিয়া আকবৰ বানজাৰা । অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত গো- মাফিয়া আকবৰ ।

ৰাণীৰ নিৰলপুৰ গাঁৱত বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু ২৪ টাকৈ শগুনৰ(24 vultures die in poisoning in Kamrup rural) ৷ মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি বিষক্ৰিয়া হৈ শগুনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আনহাতে বিষক্ৰিয়া হৈ আন ১২ টা শগুন ৰাণীৰ শগুন গৱেষণা কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ মৃত্যুৰে যুঁজি আছে ।

ব’হাগৰ আৰম্ভণিতে বৰদৈচিলাই ৰাজ্যত চলাই তাণ্ডৱ (Storm in Barpeta) ৷ গৰু বিহুৰ দিনা সন্ধিয়া অহা এজাক কাল ধুমুহাই প্ৰাণ কাঢ়িলে বৰপেটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লুৰফুৰীয়া গাঁৱৰ খবিৰ উদ্দিনৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কন্যা ফুলজান নেছাৰৰ ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত পৰিছে এতিয়া শোকৰ ছাঁ ৷

বালিকুৰি আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কলগাছিয়াৰ আদিতপুৰ গাঁৱত স্বামী গৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ ১৬ বছৰীয়া বিবাহিত কিশোৰী (minor girl rescued from husband's house) । পাঁচমাহ পূৰ্বে আৰিফুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী ২১ বছৰীয়া ল’ৰাৰ সৈতে বিয়া হৈছিল কিশোৰী গৰাকীৰ ।

ৰাজধানী দিল্লীৰ অক্ষৰধাম মেট্ৰ' ষ্টেচনত সৃষ্টি হ’ল অথন্তৰ ৷ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰাই জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰাৰ চেষ্টা এগাৰকী যুৱতীৰ (Girl jumped from akshardham metro station ) ৷ অৱশ্যে, যুৱতী গৰাকীৰ এই চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল উপস্থিত একাংশ লোক ৷ চাওঁ আহক এই ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী ভিডিঅ’ (viral video of suicide attempt) ৷