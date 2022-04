অসমীয়া সাহিত্য় জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে কাব্যঋষি নীলমণি ফুকন(Nilamoni Phukan selected for Jnanpith award 2022) লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা(Jnanpith Award ceremony to be held at Rabindra Bhawan Guwahati) ।

অৰুণাচল প্ৰদেশত অচিৰেই অৱসান ঘটিব জনসাধাৰণ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজৰ সংঘাত(Man-Animal conflict in Arunachal Pradesh) । ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত ২০২১ চনৰ ১৭ মাৰ্চত আৰম্ভ হোৱা এয়াৰ গান আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বন্দুক বন বিভাগৰ ওচৰত সমৰ্পণ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত মুঠ ২,২০০টা এয়াৰ গান আৰু বন্দুক জমা দিয়া কাৰ্যক আদৰণি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু বতৰ সলনি, শ্ৰম দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে(Union Minister Bhupinder Yadav) ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেন আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ মাজত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰ্চুৱেল বৈঠক(PM Modi to hold virtual interaction with US President) ৷ মোডী-বাইডেনে ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰায় শেষৰ পৰ্যায়, জলবায়ু সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা, বিশ্ব অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰা, ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰত নিৰাপত্তা, গণতন্ত্ৰ আৰু সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ বাবে এক মুক্ত, সুনিৰ্দিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বৰ্তাই ৰখাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব বুলি দেওবাৰে সদৰি কৰিছে হোৱাইট হাউচৰ প্ৰেছ সচিব জেন পাচাকীয়ে ৷

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৷ ৰাজ্যখনৰ 58 টা গ্ৰাম্য উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বজাৰ এলেকাত সৌৰ শক্তি চালিত বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত(Tripura Govt to install more than 15k solar lights) লৈছে চৰকাৰে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

ত্ৰিপুৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ে(Tripura High Court) ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে অন্যান্য পৌৰ নিগমসমূহক তাৎক্ষণিকভাৱে পঞ্জীয়ন নকৰা ৰিক্সাসমূহৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে(Tripura High Court orders ban on unregistered rickshaws) । বেটাৰী চালিত পেডেল ৰিক্সাত যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাক লৈ কৰা আবেদনৰ শুনানিত এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ন্যায়ালয়ে ।

বৰপেটাত দুদিনত দুখনকৈ এনফিল্ড বুলেট লৈ উধাও চোৰ ৷ অবশেষত বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই মটৰ চাইকেল চোৰ ৷ চোৰ দুটাৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দুখনকৈ চুৰি হোৱা এনফিল্ড বুলেট(Barpeta Police arrested two thieves with bikes) ৷

দুৱাৰ দলিত হেঁপাৰ ৰঙালী (Rangali bihu in Assam) ৷ ব্যস্ততা বাঢ়িছে চহা কৃষকৰ ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে আপোন গৰু হালৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৰাপাট আৰু তৰাৰ পঘা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ একাংশ কৃষক (Farmers are busy making pagaha for rangali bihu) ৷ চাওক আমাৰ এই সন্দৰ্ভত এটি প্ৰতিবেদন...

শ্বাহিদ কাপুৰ অভিনীত ছবি জাৰ্ছী ৰৈ আছে মুক্তিৰ অপেক্ষাত ৷ ম্ৰুণাল ঠাকুৰ আৰু শ্বাহিদ কাপুৰৰ যুটিটোক ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰত দেখাৰ পিছত চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী দৰ্শকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিনটোলৈ (Jersey release date) ৷ এপ্ৰিলৰ মাজভাগত মুক্তি পাবলগীয়া ছবিখনৰ বাবে কিছুদিন ৰ’ব লাগিব অনুৰাগীসকল ৷ কিয়নো ছবিখনৰ মুক্তি লাভৰ দিন সলনি কৰা হৈছে ৷

টু ষ্টেটছ নামৰ হিন্দী ছবিখনত আলিয়া ভাটৰ পিতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ লগতে চিত্ৰনাট্য লিখক শিৱ সুব্ৰমনিয়াম আৰু নাই (Actor Shiv Subrahmanyam passes away) ৷ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই সুব্ৰমনিয়ামৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ৷

হোজাইত আয়োজন কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন ৷ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমত দশম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী ভাষাটোক বাধ্যতামূলক (Hindi being compulsory subject) কৰা সন্দৰ্ভটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ।