অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰা হ’ল বিধায়ক অখিল গগৈক (Akhil Gogoi expelled from budget session) ৷ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা বাবেই অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিধায়কজনক বহিস্কাৰ কৰে ৷

মাজুলীৰ নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীক বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা চিহ্নিত কৰাৰ (Flood situation Declare as a National Problem) লগতে জিলাখনৰ শৈক্ষিক, চিকিৎসা, যাতায়াত আদি সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে ৷

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনিৰ ভিতৰত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড (Sensational murder at Dibrugarh Police station) । পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবেই আৰক্ষী কনিষ্টবলে নিজৰ কাৰ্বাইন বন্দুকেৰে পত্নীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷

গোৱালপাৰাৰ পলিটেকনিকত উত্তেজনা (Tense situation in Goalpara polytechnic) । পলিটেকনিকৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ (Allegation of molestation against teacher) ৷ পৰীক্ষাত নম্বৰ বেছি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল ছাত্ৰীগৰাকীক । অভিযুক্ত শিক্ষকক লপা-থপা পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰীৰ ৷

কানাডাত এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Canada) ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাঁচগৰাকী ভাৰতীয় ছাত্ৰই (Five Indian students killed in road mishap in Canada) ৷ সোমবাৰে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত অজয় বিছাৰিয়াই সদৰী কৰা অনুসৰি, আহত আন দুগৰাকী ছাত্ৰক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে দেওবাৰে ইউক্ৰেইনত চলি থকা যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ নিৰাপত্তা প্ৰস্তুতি আৰু সাম্প্ৰতিক গোলকীয় পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ নিৰাপত্তা বিষয়ক কেবিনেট কমিটিৰ এখন বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰে । তেওঁ তিনিওটা সেৱাৰ মুৰব্বীসকলকো সাক্ষাৎ কৰে (PM Modi meets three services chiefs) ৷

আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক অ’বামা আক্ৰান্ত হৈছে কৰ’ণা ভাইৰাছত ৷ দেওবাৰে অ’বামাই টুইটযোগে সদৰী কৰে এই কথা ৷ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কৰ’ণা ভাইৰাছৰ বাবে নমুনা পৰীক্ষা কৰিছিল ৷ তাতেই অ’বামা কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহে (Barack Obama tests positive for COVID-19) ৷

পৰ্যটন খণ্ডক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৷ ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন বিভাগে ইয়াৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহৰ অধিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে 50 খনতকৈও অধিক বৃহৎ আকৃতিৰ ছাইনব’ৰ্ড (Tripura to install 50 large signages) স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

৫ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ বিপৰ্যয়ৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক । বৈঠকত ছোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত দলৰ কাৰ্যকৰী কমিটীয়ে পুনৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰে (Sonia Gandhi to remain Congress president) ৷

কলকাতাৰ গ্ৰন্থমেলাত চুৰি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ল অভিনেত্ৰী ৰূপা দত্ত (Actress Rupa Dutta arrested) ৷ গ্ৰন্থমেলাত সমবেত লোকৰ পৰা পইচাৰ বেগ চুৰি কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ চকুত দিব নোৱাৰিলে ধূলি ৷