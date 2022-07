ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা সংস্থা (NTA)ৰ মতে, এইবাৰৰ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা JEE-Main 2022 ত মুঠ চৈধ্যগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে 100 শতাংশ নম্বৰেৰে স্ক’ৰ লাভ কৰিছে (14 candidates score perfect 100)। প্ৰথম এডিচনত শীৰ্ষ নম্বৰ লাভ কৰা সৰ্বাধিক পৰীক্ষাৰ্থীৰে জিলিকা ৰাজ্য দুখন হ’ল তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ।

ৰাজ্যজুৰি প্ৰলয়ংকৰী বানৰ পাছত আৰম্ভ হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ, ডেংগু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৷ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত এতিয়ালৈকে 10 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে কেইবাজনো ডেংগু ৰোগী ৷

অসমত আৰু বাহুবলী কালচাৰ চলিবলৈ দিয়া নহ'ব (No Bahubali culture in Assam)। আইন হাতত তুলি ল'বলৈ চেষ্টা কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ ৬০ দিনৰ ভিতৰত স্থানীয় আৰক্ষীক বিনীত বাগাৰীয়াৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ অভিযোগনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ ডিব্ৰুগড়ত এইদৰে ক’লে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ।

অৰুণাচলী আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বিধায়ক অমিয় ভূঞা ৷ অসমৰ এক ইঞ্চি মাটিতো হাত নিদিবলৈ সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলী লোকক সকীয়নি বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ ৷ অন্যথা অসমৰ মানুহ হাত সাৱতি বহি নাথাকে বুলি ধমক বিধায়কগৰাকীক ৷

হাতে-হাতে কোৰ, পাচি লৈ নৈ পাৰলৈ ওলাই আহিল মৈৰাবাৰীবাসী (Brahmaputra river Erosion in Morigaon)৷ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ বাট নাচাই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ হকে আহিল মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীবাসী ৷

হোজাইত বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থাৰ বুজ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Flood situation in hojai) । গৰাখহনীয়া, হাইলেণ্ড আৰু আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ধুবুৰী জিলা ৷ সোমবাৰে CIT(U) ৰ সহযোগত ধুবুৰীত ৯ দফীয়া দাবীৰে অংগনৱাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ জিলা সমিতিয়ে ধুবুৰী ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেল পথাৰত প্ৰায় তিনি ঘন্টাজুৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (Anganwadi worker protest in Dhubri) ৷

জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সোমবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনস্থিত নিজ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিভাগটোৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত এক বৈঠকত মিলিত হয় (Water resources Minister Piyush Hazarika review meeting) । বৈঠকত ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ হোৱা বানপানীৰ বিষয়ত এক পৰ্যালোচনা চলোৱা হয় ।

সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ধেমাজিতো প্ৰতি কুইণ্টল চাউলৰ কমিচন ৪৪০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, সুলভ মূল্য দোকানৰ জৰিয়তে পেট্ৰল বিক্ৰীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা, গেছ চিলিণ্ডাৰ উপভোক্তাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰী দিয়া, প্ৰতি মাহৰ কমিচন প্ৰতিমাহে আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, কেৰাচিন তেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা, কভিডত মৃত্যু হোৱা সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীক ৫০ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাকে ধৰি ১২ দফীয়া দাবীত ধেমাজি জিলা সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী সন্থাই সোমবাৰে ধেমাজি সদৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে(Protest in Dhemaji) ৷

শিশু ধৰ্ষণ গোচৰত ধুবুৰীত এজনক আজীৱন কাৰাদণ্ড বিহিলে আদালতে(Dhubri man gets life imprisonment under the POCSO Act) । ধৰ্ষণৰ গোচৰসমূহ তৎকালে নিষ্পত্তিৰ বাবে বিশেষ আদালত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এয়াই প্ৰথম ৰায় আদালতৰ ।