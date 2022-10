Dhubri Medical College: ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় উদ্বোধন

ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেৰ্মু শুভাৰম্ভ কৰিলে ধুবুৰী বু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল (President inaugurated Dhubri Medical College and Hospital ) ৷ নৱনিৰ্মিতৰ্মি হাস্পতালখনত অহা ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ ডিএমচিএইচৰ প্ৰথম বৰ্ষৰৰ্ষ পাঠ্যক্ৰম ৷

আদালতত আত্মসমৰ্পণ মৰাণকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তৰ

ডিব্ৰুগড় আদালতত আত্মসমৰ্পণৰ্প মৰাণকাণ্ডৰ দুইদু অভিযুক্তৰ ৷ মৰাণ থানাৰ ভিতৰত ভৰাই আৰক্ষীৰ সৈতে লগ লাগি গুৰুলা- গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত দুইদু যুৱক(Moran police station) ৷

Infant sell in Sivsagar : 5 হাজাৰ টকাত মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিলে সন্তানক

শিৱসাগৰ নগৰত সদ্যোজাত নৱজাতকলৈ প্ৰসূতি মাতৃ আৰু কিন্নৰ দলৰ মাজত সৃষ্টি হয় এক সংঘাতৰ । সন্তানক প্ৰসৱৰ পাচত বিক্ৰী কৰাৰ চুক্তি কৰিছিল মাতৃয়ে । কিন্তু এতিয়া ধনৰ লেনদেনত হোৱা মতানক্যৰ বাবেই দুই পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ ।

GMCH suicide case : বিষাক্ত বেজী লৈ GMCH ত আত্মহত্যা কৰ্মচাৰীৰ

শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত জঘণ্য ধৰ্ষণৰ্ষ ঘটনা (Rape case at Gaurisagar) ৷ পাঁচপাঁটাকৈ লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ’ল এগৰাকী অসহায় মহিলা ৷ ভটীয়াপাৰৰ ৰাতুল দাস নামৰ লম্পটটোৰ গৃহতগৃ ধৰ্ষণৰ্ষ কৰে পাঁচপাঁটাকৈ অভিযুক্তই ৷



Letter to Droupadi Murmu : অসমৰ সীতাৰাম মুৰ্মুৱে লিখিলে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ পত্ৰ

দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰৰ্মু অসম ভ্ৰমণৰ দিনটোতে এগৰাকী অসমীয়া কৃষকে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীলৈ লিখিলে পত্ৰ (Letter to Droupadi Murmu) ৷ সীতাৰাম মুৰ্মুনা ৰ্মু মৰ নগাঁৱগাঁৰ কৃষকজনে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰি লে দীৰ্ঘদিৰ্ঘ নে সন্মুখী ন্মু ন হৈ অহা সমস্যাৰ বিষয়ে ৷

AASU protest in Guwahati : মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত ছাত্র সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

কৰ বৃদ্ধিবৃ ৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিবৃ ৰ প্ৰতিবাদ (AASU protest against tax and price hike) । ৰাজ্যজুৰিজুৰি আছুৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ্শ । দীঘলীপুখুৰী পাৰত সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু গুৱাহাটী ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতি বাদ । মূল্যবৃদ্ধিবৃ ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হো ৰ্থ ৱা চৰকাৰখনক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা (Kamrup district AASU protest in Guwahati) ।

Labhita Drama Controversy: ডিব্ৰুগড়ত লভিতা নিষিদ্ধ গণনাট্য সংঘৰ

নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰৰ্য লভিতা নাটকখন ডিব্ৰুগড়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে গণনাট্য সংঘৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে । জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অমূল্য সৃষ্টিক বিকৃত ৰূপত দাঙি ধৰাৰ যিকোনো পদক্ষেপকেই ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘই ক্ষমা নকৰে বুলিবুলি স্পষ্ট কৰি দিছে (Abhijit Bhattacharya Labhita drama controversy) ।

SI Moran PS reserve closed: মৰাণ থানাৰ এছ আই ভৱেন দত্তক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ

থানাৰ ভিতৰত যুৱকক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অপৰাধত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্ল‘জ(Moran police station SI reserve closed)। ইয়াৰ পূৰ্বে এৰ্বে কে অভিযোগত ৰিজাৰ্ভ ক্ল‘জ কৰা হৈছিল থানাখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিজয় দৈমাৰীক (Moran police station OC reserve closed)



Gujarat AAP Chief Arrested: দিল্লীত আপৰ নেতা গোপাল ইটালিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ

দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ কাৰ্যা লয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ গুজৰাটৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি গোপাল ইটালিয়াক ৷ প্ৰধা নমন্ত্ৰী মোডীৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে (Gujarat AAP Chief comment on PM Modi) ৷

Kokrajhar DTO and 3 Official Arrested: গোসাইগাঁও আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

গোসাইগাঁও আৰক্ষীয়ে জিন্মাত ল’লে ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা পৰিবহণ বিষয়া সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰী আৰু তিনি এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰক(Kokrajhar DTO arrested) । এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰকেইজন ক্ৰমে ৰিছাৰ্ড মুছাহাৰী, মনোজ বসুমতাৰী আৰু সৌভিক দে(Kokrajhar DTO and 3 Official Arrested)