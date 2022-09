হিমাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৷ কুল্লু জিলাত পৰ্যটক কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাই পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত সোমোৱাত (Tempo fell into gorge in Himachal Pradesh) সাতজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 10 জন লোক আহত হয় ৷

জনজাতিকৰণৰ নামত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বায়িত্বত থকা বিজেপি দলক ৰাজনীতি বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়নী প্ৰদান সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ৷ চুতীয়াসকলক স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদানৰ লগতে জনজাতিকৰণৰ দাবীত দেওবাৰে সন্ধিয়া মাজুলীত জোৰ সমদল বাহিৰ কৰে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই (Chutia Student Union protest) ৷

সমাগত দুৰ্গা পূজা (Durga Puja 2022) ৷ ষষ্ঠীৰ বেদীত মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সাজু ৰাজ্য তথা দেশবাসী ৷ মহানগৰীতো দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ । ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে ছাত্ৰীবাৰীৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ ৷ সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...

বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ এইবাৰ সৰৱ হৈ পৰিছে অসম জাতিয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ (AJYCP reaction to hike in power tariff) ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অসম জাতিয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ নেতা প্ৰবিত্ৰ বৰাই কয়, যি কাৰণতেই নহওক কিয় বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক (Abnormal power tariff hike) ।

শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ শ্ৰেণীকোঠা এৰি থানাত উপস্থিত ৰূপহীহাটৰ জৰথনি মুক্তাব বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী(Students leave classroom and reach police station) । পোক আৰু দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ বাবে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ নোখোৱাৰ বাবেই প্ৰধান শিক্ষকে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

নগাঁৱত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড (brutal murder in Nagaon)। ঘৰৰ ভিতৰতে ডিঙি কাটি হত্যা ব্যৱসায়ীৰ পত্নীক । হিন্দু মিলন মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড (Murder in Nagaon)। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰূমী দত্ত(৩৫) ৷ ব্যৱসায়ী ৰাজদ্বীপ দত্তৰ পত্নী ৰূমী দত্ত । ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী । উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও চহৰত এনেদৰে আন এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছিল (Woman murder in Nagaon)৷

দেওবাৰে নিশা আমগুৰিৰ নামতিৰ ধোদৰ আলিত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Tense situation in Amguri) । ONGC পাইপভৰ্তি ট্ৰাকে পথৰ কাষৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ মহতিয়াই নিয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Truck accident in Amguri) ৷ এই ঘটনাৰ পিছতেই অঞ্চলটোৰ অৰ্দ্ধশতাধিক লোকৰ বৈদ্যুতিক সা-সৰঞ্জাম বিনষ্ট হোৱাৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি আৱদ্ধ কৰে ONGC ৰ বাহনখন ৷

আগন্তুক ২৭ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ বিশ্বতে উদযাপন কৰা হ’ব বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস (World Tourism day) ৷ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শনিবাৰে কামৰূপ জিলাৰ চানডুবিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰাক বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস (Pre-Tourism Day celebrated at Chandubi) ৷

দেওবাৰে বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হৈ যায় বৰপেটা মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনৰ এখন অধিৱেশন (Freedom Fighters Conference held in Barpeta) ৷ ৰাজ্যিক মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনৰ সভাপতি জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ লগতে কেবাগৰাকীও মুক্তি যুঁজাৰুৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত অধিৱেশনখনিত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷

পুনৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই সৃষ্টি কৰিছে আতংক (Lower Subansiri hydropower project) ৷ শনিবাৰে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ২ নং টানেলৰ ওপৰৰ এটা বৃহৎ অংশ ভাঙি পৰে (Landslide at Subansiri hydroelectric project site) ৷ ভাঙি পৰা সেই অংশৰে বৰ্তমান হোৰা-হোৰে বৈছে পানী ৷ আতংকিত এতিয়া বিশেষকৈ ধেমাজি, মাজুলী আৰু লখিমপুৰবাসী ৰাইজ ৷