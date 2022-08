কাশ্মীৰত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা ৷ বন্দিপোৰা জিলাৰ আজাছ সোণাৱাৰী অঞ্চলত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে বিহাৰৰ এজন ১৯ বছৰীয়া শ্ৰমিকক হত্যা কৰে (Labour from Bihar killed in Kashmir)। আৰক্ষীয়ে নিহত শ্ৰমিকজনক বেছাৰ বিহাৰৰ নিবাসী মহম্মদ জলিলৰ পুত্ৰ মহম্মদ আমৰিজ বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।

জ্যেষ্ঠ IAS বিষয়া, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ হ’ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য সচিব (Next Chief Secretary of Assam is Paban Kumar Borthakur) ৷ 1 চেপ্তেম্বৰৰ পৰা পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে মুখ্য সচিবৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ৷

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে ‘ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা’(Har Ghar Tiranga) কাৰ্যসূচী অনুসৰি ২০ কোটিৰো অধিক ঘৰৰ ওপৰত উৰিব ত্ৰিৰংগ পতাকা ৷ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি ‘ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা’ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, ৰাজনীতিক, সমাজকৰ্মীৰ গৃহত উপস্থিত হৈ জাতীয় পতাকা প্ৰদান কৰে (CM visited veteran politician)৷

ভাৰতীয় সেনাৰ তেজপুৰস্থিত গজৰাজ কৰ্পছেও বৃহস্পতিবাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠাকুৰবাৰীৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বালিমূহলৈ সেনাৰ ৭৫ জনীয়া দলৰ চাইকেল ৰেলী আৰম্ভ কৰে (Gajaraj Corps started bicycle rally from Tezpur) । চাইকেল আৰোহীৰ দলটোক ১৩ আগষ্টত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বালিমূহত ৰাজ্যপাল আৰু গজৰাজ কৰ্পছ জি অ’ চিয়ে আদৰণি জনাব ৷

এতিয়াৰে পৰা জন্ম আৰু মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল কৰা হ’ব (Birth & death registration to be made completely digital) আৰু জন্মৰ ক্ষেত্ৰত ডিচাৰ্জৰ সময়ত অভিভাৱক আৰু মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত নিকটাত্মীয়ক প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব (Certificates to be issued to parents & next of kin in case of birth & death) ।

নগাঁৱত ৰকিবুল হুছেইন, নুৰুল হুদাক লগত লৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সংবাদ মেল (Bhupen Bora held press conference in Nagaon)। সংবাদ মেলত ৰকিবুল হুছেইনৰ সন্মুখত যেন একপ্ৰকাৰ মৌন হৈ থাকিল সভাপতি ভূপেন বৰা । সংবাদ মেলত সাংবাদিকৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰেই উত্তৰ দিলে ৰকিবুল হুছেইনে ।

কংগ্ৰেছৰ ১০ জন বিধায়ক সঁচাকৈ বিজেপিলৈ যাব নেকি ? ডিব্ৰুগড়ত কৌশলী উত্তৰ কংগ্ৰেছ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ ৷

দেশৰ ৭৫ সংখ্য়ক স্বাধীনতা দিৱস(75th years of Independence of India) উপলক্ষে দেশজুৰি চলি থকা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ(Azadi Ka Amrit Mahotsav) কাৰ্যসূচী হিচাপে অসমতো জিলাই জিলাই বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । নগাঁৱত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি CRPF এ আয়োজন কৰে এখনি বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতাৰ(CRPF basketball tournament in Nagaon) ।

শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এজাক সাংবাদিকৰ দ্বাৰা মঞ্চস্থ হ'ল “জোঙাল বলহু” নাট(Jongalbalahu staged by journalists) । সাংবাদিকৰ অভিনয়ে মন মুহিলে সাধাৰণ জনতাৰ । খবৰৰ পাছত দৌৰি ফুৰা সাংবাদিকসকলে দিলে নাট্য প্ৰতিভাৰ উমান ।

অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদল ৰাজনন্দিনী ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদলৰ (Rajnandini Bharamyoman Natyadol ) কালি সন্ধিয়া আখৰাগৃহ মুকলি কৰা হয় ৷ চাৰিটা বছৰ সফলতাৰে পাৰ কৰাৰ পিছত নতুন চিন্তা নতুন পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়ি অহা নাট্যদলৰ আখৰাগৃহৰ দ্বাৰ মুকলি কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ গণেশ তামুলীয়ে ।