ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত(Man-Elephant conflict) ৷ দিনক-দিনে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই ঘটনা ৷ এই সংঘাত ৰোধৰ বাবে 'হাতীবন্ধু' নামৰ এটি সংগঠনৰ পৃষ্ঠপোষক প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা আৰু সমগ্ৰ পৰিকল্পনাটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাই গ্ৰহণ কৰিছে এক অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ এনে কি পদক্ষেপৰ দ্বাৰা এই সংগঠনটোৱে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে চাওক সবিশেষ...

নিজকে আয়ুৰ্বেদৰ চিকিৎসক বুলি দাবী কৰা পংকজ পাঠকক অগপৰ পৰা অব্যাহতি (AGP expelled Pankaj Pathak from party) ৷ ফেচবুকত হকে বিহকে পোষ্ট দি সততে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল পাঠকে ৷ পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ সৰব হৈ পৰিছে অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগো ৷ নিজাববীয়াকৈ অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে (FIR Against Pankaj Pathak) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে ‘স্বনিৰ্ভৰ নাৰী’ আঁচনি (Swanirbhar Nari scheme) । শিপিনীসকলক ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীৰ মূল্য আদায় দিয়া হ’ব । ‘‘গামোচা কেৱল বস্ত্ৰ নহয় (Assamese gamosa), অসমীয়া সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক । ই আমাৰপৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযুক্ত ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷

সন্দেহজনক পি এইচ ডি ডিগ্ৰীৰে (Doubtful PhD holders) ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত হৈ থকা ৭০ গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক আৰু গ্ৰন্থগাৰিকৰ নথি পৰীক্ষাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে চমন । ভুৱা পি এইচ ডি ডিগ্ৰীধাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ স্থিতি (Higher education department strict against fake degree)।

ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক বৃক্ষৰোপণ প্ৰকল্প' কাৰ্যসূচী (Chief Minister's Institutional Plantation Programme )৷ অধিক সেউজ আৱৰণেৰে প্ৰাতিষ্ঠানিক চৌহদৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে মঙলবাৰে পৰ্যটন বিভাগত শ্যামলী চৌহদ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ।

"মোৰ স্বামীক বিচাৰি দিয়ক আপোনালোকে" ৷ কান্দি কান্দি ৰাইজলৈ এই আহ্বান এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পত্নীৰ ৷ হাজিৰা কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া স্বামী বিগত ১৬ মে'ৰ পুৱা কামৰ সন্ধানত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বৰপেটা চহৰলৈ ৷ কিন্তু আজিকোপতি ঘূৰি নাহিল নিজ ঘৰখনলৈ ৷ কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়াবৰ্গ ৷

বৰমাৰ বৰজাৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান (CM vigilance operation in Baksa) ৷ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতে-লোটে ধৰা পৰে মুছলপুৰৰ ৰবিৰাম বড়ো অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ জেষ্ঠ সহায়ক বিপিন কলিতা (Senior assistant of Civil Hospital arrested for taking bribe)। এগৰাকী অৱসৰী নাৰ্চৰ পৰা পেঞ্চনৰ বাবদ 5000 হাজাৰ টকা উৎকোচ লওতেই গ্ৰেপ্তাৰ কলিতা ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই বৰমাস্থিত বৰজাৰত বিপিন কলিতাৰ বাসগৃহতো চলালে অভিযান ৷ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰে এই কথা ৷

ৰাজ্যৰ সকলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, নাৰ্ছিং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰে গুৱাহাটীত দিনজোৰা বৈঠক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (Health Minister holds day-long meeting) । চিকিৎসা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বাৰ্ষিক প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ পৰ্যালোচনা । চিকিৎসা শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নীতকৰণ, চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰে সুন্দৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব আৰোপ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ প্ৰতি মানৱীয় দৰদৰ দৃষ্টিকোণেৰে সেৱা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান ।

দেৱৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগনত আয়োজিত হোৱা হিন্দুস্তান স্কাউট এণ্ড গাইডচৰ চাৰিদিনীয়া গ্ৰীষ্মকালিন কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক স্কাউট এণ্ড গাইডচৰ ক'লা - কৌশলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা সভা, ফ্লেগ হষ্টিং,গেজেট বনোৱা, এডভেঞ্চাৰ আদি বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।

ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত ঘোচখোৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীকো সকিয়নী দিলে ৰাজহমন্ত্ৰী যোগেন মহনে(Revenue Minister warned employees working in Revenue Circle Office) ৷ মণ্ডলৰ বদলিকৰণ জিলাভিত্তিক হৈ আছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত নতুন নীতি-নিৰ্দেশনা শীৰ্ঘেই জাৰি কৰা হ’ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।