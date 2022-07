কিমান সুৰক্ষিত মুখ্যমন্ত্ৰী ! নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি ছটিয়াই ওৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত অচিনাক্ত লোকৰ দপদপনি ((Unidentified man enters West Bengal CM's residence)৷

বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বায়িত্বত ন্যস্ত আছিল লস্কৰ-ই-তৈবা (এল ই টি) সন্ত্ৰাসবাদী ৷ দেওবাৰে জম্মুত আটক কৰে তালিব হুছেইন নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটোক ৷ জম্মু প্ৰদেশৰ বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ আইটি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল তালিব হুছেইন ৷

কৰুণ ! মাজুলী জিলাৰ অন্তৰ্গত ভকতি দুৱাৰ গাৱঁত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু এগৰাকী ছাত্ৰীৰ (Student dies due to electrocution in Majuli) ৷ উজনি মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত ভকতি দুৱাৰ গাৱঁৰ বিপুল শইকীয়াৰ জীয়ৰী দীপশিখা শইকীয়াৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ অকাল মৃত্য ঘটে । গা ধুই থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ ।

জুবিন ফেন ক্লাবৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস ৷ দেওবাৰে নাজিৰাৰ এম চি ক্লাবত জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব আৰু অৰিয়ন’চ আয়ুৰ্বেদ সিদ্ধা য়ুনানীৰ সহযোগিতাত এক স্বাস্থ্য সজাগতা সভাৰ লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Zubeen Garg fan club organized a health camp at Nazira)৷

যোৰহাটত মুকলি কৰা হ'ল এখন গৰু বজাৰ(New cow market open in Jorhat) । যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ স্বাক্ষৰিত নিৰ্দেশনাৰে যোৰহাটৰ চিপাহীখোলাত মুকলি কৰা হয় গৰুৰ বজাৰখন(cattle preservation act 2021) ।

দেওবাৰে ৫৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সাহিত্য সভাৰ (56 years completed Pragh Jyotishpur Sahitya Sabha)৷ এই উপলক্ষে দেওবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজন কৰা হয় এক গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ ৷ গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বস্ত্ৰ শিল্পৰ বিশিষ্ট গৱেষক তথা অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ উপসঞ্চালক ড৹ জয়ন্ত দেৱ শৰ্মাৰ 'Traditional Textiles of Assam' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয় ।

ঈদ-উজ-জোহাৰ পূৰ্বে মৈৰাবাৰীৰ গাৰে হাৰা জামা মছজিদত বিশেষ বৈঠক(Garehera Masjid of Moirabari) ৷ মৈৰাবাৰী শ্বাহী ঈদগাহৰ কমিটী গঠন(Committee of Shahi Eidgah constituted at Garehera Masjid) ৷

ধুবুৰী জিলাত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত (BJP functionaries held in Dhubri district)৷ এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত জিলাখনৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা হয় ৷

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত বিদ্ধস্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত(Flood situation in Assam) । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমান্তৰালভাৱে বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল হোজাই জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত(Flood in Hojai) । হোজাইৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত ঠিয় দিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন(MLA Rokibul Hussain in flood affected area in Hojai) । হোজাইত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে চৰকাৰক কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা ।

২০০২ চনত গোধৰা ৰে'ল অগ্নিকাণ্ডৰ গোচৰত এজন অভিযুক্তক আজীৱন কাৰাদণ্ড (life imprisonment an accused of Godhra train burning)। গুজৰাটৰ পঞ্চমহল জিলাৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ এখন আদালতে অভিযুক্তক বিহিলে আজীৱন কাৰাদণ্ড ।