ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সময়মতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বর্ষৰ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে (AHSEC orders to promote all HS first year students) ৷

সম্প্ৰসাৰণ হ'ল ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা । সমান্তৰালকৈ নতুনকৈ বিতৰণ কৰা হ'ল মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ ৷ বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ সলনিও কৰা হ'ল ৷ চাওক এই তালিকা -

সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক(HSLC Exam Result 2022) লৈ নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত নাই কোনো উচাহ ৷ কাৰণ বিদ্যালয়খনৰ 16 গৰাকী শিক্ষকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰাব নোৱাৰিলে বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত একমাত্ৰ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীকো ৷

পাণ্ডু-কামাখ্যাৰ দুখন চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । বুজ ল'লে অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে বিভাগীয় প্ৰস্তুতিৰ । ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে দিনে-নিশাই থাকিব চিকিৎসক । আগবঢ়োৱা হ'ব বিনামূলীয়া ঔষধ ।

ধুবুৰীত অ'টো ৰিক্সা চালক আৰু মালিক সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(Auto rickshaw drivers and owners association protest) । ধুবুৰীৰ ৰাজপথত অৱৰোধ কৰি তিনি ঘণ্টাযোৰা প্ৰতিবাদ শতাধিক অ'টো ৰিক্সা চালকৰ ।

১০০০ টকা বিদ্যুতৰ বিল অহাৰ বাবেই গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক ৷ শিৱসাগৰৰ হালোৱাটিঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা (ASEB employee beaten by consumer)৷

হাদিৰাচকী আছিল আহোম ৰাজ্যৰ পশ্চিমৰ শেষ সীমা ৷ আহোম ৰাজত্বৰ সূৰ্যাস্তৰ সাক্ষী হাদিৰাচকী ৷ য’ত হৈছিল মান আৰু আহোমৰ অন্তিমখন ৰণ (Last war of Ahom kingdom) ৷ ফুলৰা-চতলা পাহাৰে আজিও বহন কৰে আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাস ৷ পৰাধীনতাৰ ২০০ বছৰ সাক্ষী এই হাদিৰাচকী ৷ জানো আহক হাদিৰাচকীৰ ইতিহাস...

তিনিখন পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং,পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাওৰ ভিতৰত প্ৰথমগৰাকী মহিলা মন্ত্ৰী হিচাপে একপ্ৰকাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে নন্দিতা গাৰ্লোচাই । ইয়াৰ পূৰ্বে এই তিনিখন পাহাৰীয়া জিলাৰ পৰা কোনো মহিলা মন্ত্ৰী অসম মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল ।

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ অজিত কুমাৰ ভূঞা ৷ পি পি ই কিট আৰু ছেনিটাইজাৰ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক কটু সমালোচনা কৰে অজিত কুমাৰ ভূঞাই (Ajit Kumar Bhuyan criticize Assam CM) ৷

বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্রীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মৰিয়নীত বিধায়ক পুঁজি ব্যৱহাৰত অনিয়মৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত চলাইছিল তদন্ত (CM vigilance investigation in Moriani)। এই সন্দৰ্ভত আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ২০১১ চনৰ বিপৰীতে ২০০৬ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে তদন্ত কৰাৰ পোষকতা কৰে (MLA Rupjyoti Kurmi on CM vigilance investigation) ।