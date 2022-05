আকৌ কাৰাবন্দী হ’ল গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী (Gujarat independent MLA Jignesh Mevani) ৷ অসম আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা মুক্ত হৈ এইবাৰ গুজৰাট আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছে দলিত নেতাগৰাকী ৷ তথ্য অনুসৰি, পাঁচ বছৰৰ এটি পুৰণি গোচৰৰ আধাৰতে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ তিনিমাহৰ বাবে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় জিগনেশ মেৱানীক (Jignesh mevani still needs to spend three months in prison) ৷

প্ৰদেশ কংগ্ৰছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খানে(EX MLA Abdur Rahim Khan quits Congress) ৷ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ খোৱা-কামোৰা, দ্বন্দ, অন্তঃকলহত অতিষ্ঠ হৈয়েই পদত্যাগ কৰাৰ কথা উল্লেখ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

আগন্তুক তিনি সপ্তাহত সাতখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah visit in sevene states) ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ৰাজহুৱা, ৰাজনৈতিক আৰু চৰকাৰী অনুষ্ঠান সমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ বৃহস্পতিবাৰে এইকথা জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

অসমত ফুটবলৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে এখন ফুটবল একাডেমী স্থাপন কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ ‘নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব’ৰ বাবে চৰকাৰী সাহায্য দিয়াৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীৰ (Actor John Abraham meets Assam CM) ।

গুজৰাটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 'স্বাস্থ্য চিন্তন শিবিৰ'ত অসমৰ পদক্ষেপক ভূয়সী প্ৰশংসা (Appreciates the steps taken by Assam in Gujarat)। কৰ্কট ৰোগীক সকাহ দিবলৈ অসম চৰকাৰে লোৱা উদ্যোগৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে ব্যাখ্যা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

বুধবাৰে বৰপেটাৰ সমীপৰ ভেল্লা গাঁৱৰ কালজাহী ৰিজাৰ্ভত খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু বংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতক লৈ ইতিমধ্যে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ১৯ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (19 arrested in communal clash of Barpeta) ৷ ঈদৰ নামত একাংশই পতা জুৱা খেল (Gambling in the name of Eid) বন্ধ কৰিবলৈ এটা পক্ষই জনোৱা দাবীৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ ৷

শোণিতপুৰত খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি (Sonitpur Food poisoning case) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ১০৯ জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত ৷

আগন্তুক উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা উপ-নিৰ্বাচনত চম্পাৱত বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে ৷ বিজেপি দলে বৃহস্পতিবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে এই কথা ।

মুকলি হ’ল উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ কথাৰে নিৰ্মাণ কৰা আয়ুষ্মান খুৰানাৰ নতুন ছবি (Ayushmann Khurrana latest movie) 'অনেক'ৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ শেহতীয়াকৈ, সমগ্ৰ দেশতে যেতিয়া 'দ্যা কাশ্মীৰ ফাইলচ'কলৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল সেই সময়তে বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ আধাৰত 'দ্যা কাশ্মীৰ ফাইলচ'ৰ দৰেই 'নৰ্থ ইষ্ট ফাইলচ' বুলিও ছবি এখন নিৰ্মাণ হ’ব লাগে বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলোৱা দেখা গৈছিল ৷

কান চলচ্চিত্র মহোৎসৱৰ 'ফিল্ম বাজাৰ’ শাখাত প্রদর্শিত হ’ব জয়ছেং চাই দহোটিয়াই নির্মাণ কৰা ছবি 'বাঘজান' ('Baghjan' will be shown in the 'Film Bazaar' section of Cannes Film Festival)। বাঘজানৰ তেলৰ খাদত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু তাৰ পৰৱৰ্তীৰ সময়ত তৈল উদ্যোগৰ কু-ফল ভোগ কৰা স্থানীয় বাসিন্দাৰ মর্মবেদনা ছবিখনত প্রদর্শিত হৈছে । কান চলচ্চিত্র মহাোৎসৱত ভিন্ন শাখাত প্ৰদৰ্শিত হ'ব আন এখন অসমৰ পূৰ্ণ দৈর্ঘৰ ছবি ‘বুম্বা ৰাইড'।