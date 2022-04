শুকুৰবাৰে পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া (GMC election 2022 voting start) । পুৱাৰে পৰা ভোটদান কেন্দ্ৰত ভোটাৰসকলে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে । ৭৫৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ৫৭ টা ৱাৰ্ডত ভোটদান অনুষ্ঠিত হৈছে ।

কলিয়াবৰত সামগ্ৰীক অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপত সন্দৰ্ভত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Gaurav Gogoi on current scenario of Assam) ৷ এচাম যুৱকৰ আলফাত যোগদান, ৰিপুণ বৰাৰ দলত্যাগ পুৰণি বিজেপিসকলৰ স্থিতি আদিকলৈ মন্তব্য সাংসদ গৰাকীৰ ৷

জিগনেশৰ জামিন আৱেদন খাৰিজ কৰিলে কোকৰাঝাৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে (court rejects Jignesh Mevani's bail petition ) ৷ তিনি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত জিগনেশ মেৱানী (three days police custody for Jignesh mevani) ৷

তিনিচুকীয়াৰ ফিল'বাৰীত ব্যৱসায়ীক ধনদাবী আলফাৰূপী দুৰ্বৃত্তৰ (Miscreants demand money in the name of ULFA-I) ৷ অক্টোবৰ মাহত দাবী কৰা ধন বিচাৰি ব্যৱসায়ীজনৰ পৰিয়ালক ভাবুকি উক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷ আতংকত স্থানীয় লোক ৷ আকৌ ঘূৰি আহিব নেকি ভয়ানক দিনবোৰ, তাকে লৈ চিন্তিত ৰাইজ ৷

জনতা ভৱনত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ সংবাদমেল । আম আদমী পাৰ্টীয়ে বুধবাৰে আয়োজন কৰা ৰেলীত অসমৰ স্বাভিমান জাপিৰ ওপৰত ঝাড়ু ৰখা কাৰ্যত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । আম আদমী পাৰ্টীক অসমবাসীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ ক্ষমা খোজাৰ বাবে দাবী মন্ত্রীগৰাকীৰ (Minister Pijush Hazarika warned Aam Aadmi Party) ।

ৰুবুল আলী হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ফাদিল ৷ ৰুবুল আলী হত্যাকাণ্ডৰ 6 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ অৱশেষত, সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 6 অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তি (Bahari murder update) ৷

কেইবাটাও বিষয় সামৰি গঠন কৰা খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ উপ সমিতিসমূহে বৃহস্পতিবাৰে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাখিল কৰে প্ৰতিবেদন ( Sub committees summitted report) । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ, শৈক্ষিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, মহিলা সবলীকৰণ, দক্ষতা বৃদ্ধি আদি বিষয়ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰতিবেদন ।

কেৰালাৰ কোজিকোডেৰ এটা মন্দিৰৰ এক উৎসৱৰ বাবে অনা এটা হাতীয়ে হঠাতে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে (Elephant turns violent) ৷ আনকি নিজৰ মাউতকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে হাতীটোৱে (Elephant attacks mahout) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ স্থানীয় লোকৰ সৈতে মাউত গৰাকীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে হাতীটোক ৷

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন পেচ বলাৰ এছ শ্ৰীশান্তে (India's former pace bowler S Sreesanth) এইবাৰ তেওঁৰ কেৰিয়াৰ অন্য এটা ইনিংছ খেলিবলৈ সাজু হৈছে (second innings of S Sreesanth) ।

‘‘বাংলাদেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ ফেনি নদীৰ পাৰত মৈত্ৰী দলঙৰ সৈতে ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷’’ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল, কয়লা আৰু খনি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাওচাহেব পাটিল দানৱেৰ (Maitri Bridge on Feni River in Tripura) ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ত্ৰিপুৰাৰ দক্ষিণ জিলাৰ চাব্ৰুমলৈ গৈ চাব্ৰুমৰ ৰে'ল ষ্টেচন নিৰ্মাণকাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰে ৷