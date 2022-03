দেওবাৰে গৃহ চহৰতে আক্ৰমণৰ বলি হ’ল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ল মাজতে নীতিশ কুমাৰ (Bihar CM Nitish Kumar attacked by a man) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাত থকা সুৰুঙাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য দিছে বহুলোকে ৷

নলবাৰীত অজাপ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ দাবী, বিজেপি চৰকাৰ কাম কৰাত অসফল হোৱাৰ বাবেই 'দ্যা কাশ্মীৰ ফাইলচ'ৰ দৰে ছবিৰ আশ্ৰয় ল’ব লগীয়া হৈছে ৷ কাশ্মীৰৰ বিতাড়িত হিন্দু পণ্ডিতক সংস্থাপন (establishment of Kashmiri pandits) দিয়াত চৰকাৰক ব্যৰ্থ আখ্যা দি মূল দায়িত্ব সম্পন্ন নকৰি ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া বুলিও চৰকাৰক সমালোচনা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ৷

ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে সংখ্যাৰ ফালৰ বিৰোধীৰ জয় এশ শতাংশ নিশ্চিত । এই মন্তব্য নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ । দেওবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা তত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এইদৰে কয় (AICC Secretary Jitendra Singh in Guwahati) ৷

১২ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাপানিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেলা খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে ৪০ সংখ্যক আগৰতলা গ্ৰন্থমেলা (40th Agartala Book Fair begins)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত বাংলাদেশৰ ৰাজ্যিক সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী । কলকাতা, দিল্লী আৰু বাংলাদেশকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতাসকলে এই বছৰৰ গ্ৰন্থমেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

আগন্তুক এপ্ৰিল মাহৰ 27ৰ পৰা 29 তাৰিখলৈ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তামুলপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ লাইখুটা স্থাপন(Lai khuta set up of 61th Bodo Sahitya Sabha) ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত হুইপ জাৰি কৰিব নোৱাৰে কোনো দলে । সংবিধানে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত হুইপ জাৰিৰ অধিকাৰ নিদিয়ে দলক । ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন 2022 (Rajya Sabha Election 2022) সম্পৰ্কত এই মন্তব্য বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ৷

তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পৰিয়ালৰ ওচৰত দেওবাৰে উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা (People affected by the storm at Tamulpur) ৷ ধুমুহাত বিধ্বস্ত পৰিয়ালক সভাপতিগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ কিছু সাহাৰ্য্য আগবঢ়োৱাৰ ওপৰিও চৰকাৰীভাৱে পাবলগীয়া সাহাৰ্য্যৰ বাবেও প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰে ।

দেওবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান ( Illegal arms licence ) কৰা ৰাজেশ কুমাৰ নামৰ এজন লোকক আটক কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, বিভিন্ন লোকক মাৰণাস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ জালিয়াতিৰে যোগান ধৰি আহিছিল ৰাজেশ কুমাৰে ৷

দেওবাৰে চৰাইদেউত উপস্থিত হৈ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ কাম পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই ( Jishnu Boruah visited Charaideo Maidam) ৷ মুখ্য সচিব গৰাকী (Assam goverment chief secretary ) ৰ এই ভ্ৰমণত সংগ দিয়ে জিলা উপায়ুক্ত পল বৰুৱা ( DC Paul Barua) আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিঙে (SP Sudhakar Singh) ৷

ভংগ হোৱাৰ দিশে ইমৰান খানৰ চৰকাৰ (Imran Khan's government towards dissolution)। বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ পাছত বিপদত ইমৰান খানৰ পিটিআই মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ । মিত্ৰজোঁটৰ তিনিটাকৈ দলেও বিৰোধীৰ পক্ষ লৈছে । শেষ বাৰৰ বাবে চৰকাৰ ৰক্ষাৰ চেষ্টা ইমৰান খানৰ ।