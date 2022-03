তামুলপুৰত বোমা বিস্ফোৰণ (Bomb Blast in Tamulpur)। ১ নং পাহাৰপুৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । অনন্ত ৰামচিয়াৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণ ৷

সোমবাৰে ত্ৰিপুৰাত এটি শিক্ষকৰ দলে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমূহ সমাধান কৰিবলৈ বিবেকানন্দ ময়দানত ‘মহাকৰণ অভিযান’ শীৰ্ষক এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে ৷ আনকি এই প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে পেট্ৰ’ল ঢালি আত্মহত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে (teachers threatens to kill them selves) ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱৰ কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আত্মীয়ক গ্ৰেপ্তাৰ । ৫ অভিযুক্ত লম্পটৰ ৭ জনকৈ আত্মীয়-বন্ধুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাই (Gang rape in Guwahati) ।

কাগজ কলৰ মাটি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে (Land handover of Assam paper mill)৷ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকলে পাবলগীয়া দৰমহা, বিদ্যুতৰ বিল আদিৰ বাবদ ৭৫০ কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

বিহুক লৈ হোৱা বিতৰ্কক আওকান কৰি বিহুলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু সংগীত শিল্পী বিপিন চাউদাং(Singer Bipin Chawdang Prepared for Bihu) ৷ উল্লেখ্য যে,আগন্তুক বিহুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Assam CM announce new guideline for Bihu) কিছু নিয়ম ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল(Assam Government's rules for Bihu) ।

নগাঁৱত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে চুৰিৰ ঘটনা(Rise in theft cases in Nagaon) ৷ চোৰক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ স্মাৰ্ট আৰক্ষী ৷ নগাঁৱত অব্যাহত থকা চুৰিৰ ঘটনা সমূহ মাৰ নৌ যাওঁতেই পুনৰ চোৰে সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ড ৷

ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ চৌহদত দেওবাৰে নিশা ১ বজাত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড । বিকি চেতিয়া নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলে নিজৰ কাৰ্বাইন বন্দুকেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰে পত্নীক । আৰক্ষী চাউনীৰ ভিতৰত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডই চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰত (Murder at Dibrugarh police station premises) ।

পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে শতাধিক সদস্যই সোমবাৰে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে (BJP leader joins Congress)। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ছাৰ্থে ক্ৰামছাৰ উদ্যোগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি শ্ৰীভূপেন কুমাৰ বৰাৰ উপস্হিতিত ৰাজীৱ ভৱনত এই যোগদান সমাপন কৰা হয় ।

খাদ্য নহয় কেৱল সূৰ্যৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি জীৱন যাপন কৰিছিল মানুহজনে (man lived years without food consuming sun energy) ৷ অৱশেষত 84 বছৰ বয়সত মৃত্যু বৰণ কৰিলে তেওঁ ৷ জানো আহক হীৰা ৰতন মানেকৰ অসাধাৰণ জীৱন কাহিনী ৷

১৬ মার্চত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট (Assam budget for 2022-23)৷ পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটতকৈ ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত প্ৰস্তাৱিত ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে লক্ষণীয়ভাৱে বিগত কেইবাটাও বিত্তীয় বৰ্ষত অনুমোদিত ধনতকৈ বহু কম পৰিমানৰ ধনহে খৰছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৷