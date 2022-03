এন বীৰেন সিঙেই হ’ব মণিপুৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী (N Biren Singh to get a second term ) ৷ এই কথা সদৰি কৰিলে মণিপুৰ বিজেপিৰ বিশেষ সূত্ৰই ৷

পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই ১১ আৰু ১২ মাৰ্চত গুজৰাট ভ্ৰমণৰ কথা সদৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি খেল মহাকুম্ভ(Khel Mahakumbha) মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিব প্ৰধান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । আৰু কি কি অনুস্তানত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ?

আজিৰ দিনটোত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শূন্য হৈছে অসমত (No covid day Assam) ৷ আজিৰ দিনটোত ১,৭১৩ গৰাকী লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু সকলোৰে ফলাফল নিগেটিভ হয় ।

কেন্দ্ৰীয় ভূগৰ্ভস্থ জলবোৰ্ডৰ অনুমতি অবিহনে গুৱাহাটীত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ভূগৰ্ভস্থ পানী আহৰণ কৰা (boring) নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। শেহতীয়াভাৱে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত (এম) পল্লৱ গোপাল ঝাই এক নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় ভূগৰ্ভস্থ জলবোৰ্ডৰ অনুমতি অবিহনে গুৱাহাটীত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ভূগৰ্ভস্থ পানী আহৰণ কৰা (boring) নিষিদ্ধ কৰিছে(Ban imposed on groundwater extraction in Guwahati) ।

ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ হৃদৰোগী শিশু থকা পৰিয়ালৰ বাবে সুখবৰ । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বি পি চক্ৰৱৰ্তীয়ে অসমৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ 14 বছৰ অনুৰ্ধৰ হৃদৰোগী শিশুসকলক সম্পূর্ণ বিনামূলীয়াকৈ শল্য চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হ'ব (Bhaba das foundation to provide free heart surgery for poor children) বুলি উল্লেখ কৰে ৷

মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ অতি প্ৰভাৱশালী নেতা তথা ৰাজ্যখনৰ তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল অ’কৰাম ইববি সিং (Former Manipur CM Okram Ibobi Singh)৷ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মণিপুৰত কংগ্ৰেছ প্ৰায় এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ গৈছে ৷ অ’কৰাম ইববি সিঙেও মাত্ৰ থৌবালৰ নিজৰ আসনখনহে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন (Union Finance minister Nirmala Sitharaman) আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী ভগৱত কিষাণৰাও কাৰাদৰ সৈতে অসমত ষ্টাৰ্ট-আপ খণ্ডৰ বিকাশ সম্পৰ্কে এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷

অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ভাৰতীয় মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰখনৰ উজ্জল তাৰকা প্ৰয়াত সুশান্ত সিং ৰাজপুতলৈ আমেৰিকাই যাঁচিলে সন্মান (America celebrating SSR) ৷ সুশান্ত মুন দিৱস উদযাপন কৰিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই (America will celebrate Sushant Moon divas remembering SSR) ৷

বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাট সীমান্তৰ 1 নং সোনাৰীবিলৰ পৰা স্বয়ম্ভূ আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠন আপলাৰ (APLA) মুখ্য সেনাধ্যক্ষ চাহিল মুণ্ডাৰ লগতে কেডাৰ জয়ন্ত হাওক কৰায়ত্ত কৰে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে (APLA chief arrested in Golaghat)। উৰিয়ামঘাট থানাৰ আৰক্ষী, ১৪২ চিআৰপিএফৰ যুটীয়া অভিযানত আটক কৰা হয় সংগঠনটোৰ নেতা দুজনক ।

বৃহস্পতিবাৰে কলগাছিয়াৰ আদিতপূৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ (Huge amount of brown sugar seized at Kalgachia) কৰাৰ লগতে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰা হয় ৷