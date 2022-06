২২ জুনৰ পৰা ২৫ জুনলৈ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা । অম্বুবাচী মেলাৰ বিভিন্ন দিশ তদাৰক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ (Tourism minister Jayanta Malla Baruah) । মাছখোৱাৰ পুৰণি জেইল চৌহদ, কামাখ্যা ষ্টেচন, বড়িপাৰা খেলপথাৰ আৰু পুৰণি মালিগাঁও ষ্টেচন চৌহদত অম্বুবাচী উপলক্ষে মা কামাখ্যালৈ অহা ৪০ সহস্ৰাধিক তীর্থযাত্ৰীক বিগত বছৰবোৰৰ দৰেই আৱাস তথা আপ্যায়ণৰ প্ৰস্তুতি ।

কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰধিকাৰীৰ অধ্যক্ষ কৈলাশ কাৰ্তিক এনে উত্তৰ কামৰূপৰ উত্তৰ গুৱাহাটী, হাজো, কমলপুৰ, ৰঙিয়া আৰু কঞা ৰাজহ চক্ৰ এলেকাৰ অধীনৰ সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান ১৭ আৰু ১৮ জুনত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে উক্ত দুয়োটা দিনতে পূৰ্ব নিৰ্দ্ধাৰিত সূচীমতে পৰীক্ষা সমূহ চলিব ।

পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ৷ এইবাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজভৱনত কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (APCC protest in front of Raj Bhawan in Guwahati) ৷

নগাঁৱত যাত্ৰীবাহী ই ৰিক্সাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ (Drugs seized in Nagaon)। ৫৪ টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ আব্দুল আলী নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত হোৱা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ স্কুটিৰে এজন যুৱকৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লীলৈ যাত্ৰা ৷ Stop the Animal Cruelty ৰ্শীৰ্ষক থীম লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ চাও সুৰেং ৰাজকোঁৱৰে এখন স্কুটি লৈ আজি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে দিল্লীলৈ ৷

বানৰ কৱলত ৰঙিয়াৰ বহু অঞ্চল (Floods at Rangia) ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰঙিয়াৰ মাজেৰে বৈ যোৱা বৰলীয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । নৈখনৰ মথাউৰিৰ বৃহৎ অংশ এটা বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে নৈপৰীয়া লোকসকলৰ মাজত ৷

বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে নলবাৰী চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এজন দালালক আটক কৰে (Broker Arrested from Circle Office Nalbari) ৷ ধৃত দালালজনৰ পৰা বিভিন্ন মাটিৰ দলিলকে ধৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ৷

অপৰিবৰ্তিত ৰাজধানী চহৰৰ কৃত্ৰিম বান (Artificial flood in Guwahati)। ৰাজপথত গাড়ীৰ সলনি চলিছে কলৰ ভূঁৰ। পানীৰ মাজত আৱদ্ধ নাগৰিকে খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি নগাঁৱত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(Union Power Minister effigy burnt in Nagaon) । কোনো কাৰণতে নদীবান্ধৰ কাম কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ(AJYCP protest in Nagaon against massive dam) ।

নগাঁৱৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ছাডেন ভিজিট(Education minister sudden visit Nagaon School) । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে ভাগ ললে পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাত । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনুপাতে অধিক শিক্ষক থকা বিদ্যালয় কৰা হ'ব একত্ৰীকৰণ ।