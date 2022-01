গেৰুৱা হ’ব নেকি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিব্ৰুগড়লৈ গ’লেই কিয় লগ কৰিবলৈ আহে ঘাটোৱাৰ (Paban Singh Ghatowar meets Himanta Biswa Sarma) ৷ নতুন অংক কৰিছে নেকি একালৰ প্ৰতাপী কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷ সোমবাৰে নিশাও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে দেখা গ’ল পৱন সিং ঘাটোৱাৰক ৷

অ’মিক্ৰণক লৈ শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ কিছু সতৰ্ক হৈ থাকিলেই হ’ব ৷ সংক্ৰমণ বেছি হ'লেও অ’মিক্ৰণে বিশেষ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে (There is no need to panic and be afraid of Omicron) ৷ এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ৷

যোৰহাটত মুকলি হ’ল উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো ইলেক্ট্ৰনিক বাহন চাৰ্জিং ষ্টেচন (First public EV charging station inaugurated) ৷ শেহতীয়াকৈ দেশৰ লগতে অসমতো উপলব্ধ হোৱা ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ইন্ধনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুকলি কৰা হৈছে ষ্টেচনটো ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰঙা চকুলৈকো কেৰেপ নকৰি অৰ্থলোভী চৰিত্ৰ বৰ্তাই ৰাখি দুৰ্নীতি অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যৰ এচাম ঘোচখোৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৷ মঙলবাৰে ঘোচ ল’বলৈ গৈ হাতে-লোটে ধৰা পৰিল সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী সীমা বাইদেউ (Assam secretariat official arrested of Corruption allegation) ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ (Asam Sahitya Sabha employees protest)। সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকলে বিগত ৪ মাহে দৰমহা নোপোৱাৰ অভিযোগ । মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে ধন মোকলাই দিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীসকলে ।

আগন্তুক ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত (Upcoming Thengal Kachari autonomous council election) অগপৰ লগত বি জে পি দলে মিত্ৰতাৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব । এই নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলৰ ফলাফল ভাল হ'ব ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে বি জে পিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (Bhabesh Kalita addressing a press conference in Guwahati)।

সমাজৰ পৰা এতিয়াও হেৰাই যোৱা নাই মানৱতা (Humanity is still alive) ৷ এনে মানৱদৰদী লোকৰ বাবেই প্ৰচণ্ড শীতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল দুই শিশু ৷ ক’ত আৰু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ । এইবাৰ চৰকাৰৰ অসমীয়া ভাষা বিৰোধী প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাই সমগ্ৰ অসমতে জোঁৰ সমদলৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (Torch march rally of veer lachit sena)। সংগঠনটোৰ জিলা আৰু আঞ্চলিক সমিতিসমূহে সংকল্প শিখা জোঁৰ সমদল শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

3 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ১৫ বছৰ বয়সৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰী, যুৱক-যুৱতীৰ ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া (Covid vaccination for teens)। মহানগৰীৰ কামৰূপ একাডেমী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চলি থকা ক’ভিড টীকাকৰণ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ।

বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত ১৭ গৰাকী যাত্ৰীৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি । ৰাজ্যত ৩৫১ গৰাকী ক'ভিড পজিটিভ । আক্ৰান্তৰ হাৰ ০.৯৬ শতাংশ । ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড সংক্ৰমণ (Assam covid cases more than double in a day) । ক'ভিডৰ বাবে ৯ হাজাৰ বিছনা সাজু কৰি ৰখা হৈছে । প্ৰয়োজন হ'লে আৰু ২৫ হাজাৰ বিছনা সাজু কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।