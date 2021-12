নাগালেণ্ডৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতে পুনৰ সশস্ত্ৰ সেনা বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলৰ দাবী উত্থাপন হৈছে (Demand to repeal AFSPA)। ইয়াৰ মাজতে প্ৰকাশ পাইছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য । ৬ বছৰত অসমত সর্বাধিক ৯০ টা সংঘর্ষজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এই ঘটনাত ৫৫ জন নিৰপৰাধী লোক সেনা-আৰক্ষীৰ গুলিত নিহত হৈছে । তদুপৰি এনে সংঘৰ্ষৰ ঘটনাত ৮ জন নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানৰো মৃত্যু হৈছে । চলিত বৰ্ষত ১৩ টা সংঘর্ষজনিত ঘটনাত ১১ জন নিৰীহ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে ।

শিৱসাৰৰ আখৈফুটীয়াৰ হিৰণ্য দাস নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুৱে এতিয়া লৈছে নতুন মূৰ । মঙলবাৰে মৃতকৰ পৰিয়াল তথা অঞ্চলবাসীয়ে শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ সন্মুখত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি যুৱকজনৰ মৃত্যুক এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰে(Tense Situation in Sivasagar Sadar Police station) ৷

ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সংঘটিত সেনাৰ গুলী চালনা ঘটনা(Nagaland firing Incident)ত আহত হৈছিল জাৰ্গ কন্যাক আৰু চাইলং কন্যাক ।

বিটিচি সচিবালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰমোদ বড়ো ৷ বিটিচি সচিবালয়লৈ বিষয়া-কৰ্মচাৰী পলমকৈ অহা কাৰ্যত ক্ষুন্ন বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো ৷ মঙলবাৰে সচিবালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত থিয় হৈ নিজে তদাৰক কৰি সময়মতে নহা বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি নিদি বন্ধ কৰি দিয়ে প্ৰৱেশদ্বাৰ ৷

বৰপেটাত সুৰা ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে সুৰাৰ বিপণীত ক’ভিড ভেকচিন(Vaccination Certificate)ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব গ্ৰাহকসকলে(Vaccination certificate mandatory for buying liquor in barpeta) ৷ কেৱল ক’ভিড ভেকচিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰাসকলৰ ওচৰতহে সুৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বিপণীসমূহে ৷ এই নিৰ্দেশনা জাৰি জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূচাল(Barpeta DC Tej Prasad Bhusal) ৰ ৷

পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ(Panchayat and Rural Development Department) মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ৷ মঙলবাৰৰ পুৱাৰ ভাগতে যোৰহাট জিলাৰ 43 নং ঢেকৰগঢ়া গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত হয়গৈ মন্ত্ৰী গৰাকী ৷

শিল্পী বিশ্বজ্যোতি পাঠক (Artist Biswajit Pathak)ৰ চিন্তা আৰু পৰিকল্পনাৰে আগবঢ়া বৰপেটাৰ হাব ষ্টুডিঅ' (Hub Studio in Barpeta)ত আৰম্ভ বিভিন্ন ভাস্কৰ্যৰ নিৰ্মাণ কাম ৷ কেনভাছৰ পৰিৱৰ্তে গামোছাত অসমৰ ঐতিহ্যক অংকন কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিদ্যুৎ মণ্ডলে নতুন চিন্তাৰে আৰম্ভ কৰা ভাস্কৰ্য শিল্পৰ জৰিয়তে সত্ৰনগৰী বৰপেটাক সমৃদ্ধ কৰি তোলাৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে কৰিছে প্ৰশংসা ৷

নগাঁৱত অব্যাহত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti drugs mission of Nagaon Police) । অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত মহিলা জড়িতৰ কথা( Nagaon women in drugs business ) ৷

ইংলেণ্ডত ক্ৰমান্বয়ে দ্ৰুত হাৰত বিয়পিছে কৰ’ণা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণ (Omicron Threat In england) ৷ ইংলেণ্ডৰ স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই (British health authorities) সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি দেশখনত নতুনকৈ 90 গৰাকী লোক অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে (90 cases of Omicron variant identified in UK) ৷

নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ মাজতে সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে (SMSS demands to cancel AFSPA)। অতি শীঘ্ৰে দোষীক শাস্তিৰো দাবী সংগঠনটোৰ ।