সোমবাৰে দেশজুৰি ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী(76th Independence Day)। সকলোৱে উত্তোলন কৰিব জাতীয় পতাকা । এই স্বাধীনতা দিৱসত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত মন্ত্ৰী সকলে উত্তোলন কৰিব ত্ৰিৰংগ পতাকা ।

ব'ৰ্ড অৱ স্প'ৰ্টছ(Board of sports) আৰু হোটেল লেণ্ডমাৰ্কৰ সংঘাত চলি থকাৰ মাজতেই মাৰধৰ কৰা ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰুৱা । ইতিমধ্য়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টনবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মূহুৰ্তত তিনিচুকীয়াত আলফা (স্বা)ৰ লিংকমেনৰ অভিযোগত আটক দুজন (Suspected ULFA linkman detained) ৷ দেওবাৰে এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ 23 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিভিন্ন শাখাৰ পদক (Medals to 23 police officers and jawans of Assam )৷

আপুনি জানেনে ? আমি গ্ৰহণ কৰা খাদ্যই আমাৰ প্ৰকৃতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলায়(Which diet help save our planet)। কৃষিয়ে পৃথিৱীৰ আধা বসবাসযোগ্য ভূমি দখল কৰে(Agriculture takes up half the habitable land on Earth), বনাঞ্চল আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ধ্বংস কৰে আৰু বিশ্বৰ সেউজ গৃহ গেছ নিৰ্গমনৰ(World Greenhouse Gas emissions) এক চতুৰ্থাংশ উৎপন্ন কৰে । অধিক পঢ়ক-

বৃটিছ বিৰোধী সংগ্ৰামত অংশ লোৱা বীৰ সেনানী তথা অসমত সহ অভিনয়ৰ বাটকটীয়া সৈনিক শিল্পী ব্ৰজনাথ শৰ্মাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই দেওবাৰে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰে (Commemorate programme in Barpeta) ৷

১৯৮৫ চনৰ ১৪ আগষ্টত কামৰূপ জিলাৰ পৰা খণ্ডিত কৰি নলবাৰীক পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছিল স্বীকৃতি । নলবাৰী জিলা গঠনৰ অন্যতম খনিকৰ প্ৰভাত নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মনলৈ নলবাৰী জিলা গঠনৰ ৩৭ তম বৰ্ষপুৰ্তি উপলক্ষে মৰণোত্তৰ ভাবে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে জ্ঞাপন কৰে বিশেষ কৃতজ্ঞতা(Special programme Asom Jatiyatabadi Yuba Chatra Parishad in Nalbari) ।

সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজিৰ দিনটোত মুঠ ১০০০ আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে (Model Anganwadi Centres in Assam) ৷ সেই অনুসৰি টীয়কৰ ঔগুৰি আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ ভাৰ্চুৱেলী শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে (Minister Ajanta Neog)। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰে বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই ৷

ৰাজ্যত এই পর্যন্ত ২০ কোটিৰো অধিক টকাৰ জাতীয় পতাকা বিক্রী হৈছে । সুলভ মূল্যৰ দোকানতেই ৪ কোটি টকাৰ পতাকা বিক্ৰী । দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে সমগ্র অসমতো ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগাৰ(Har Ghar Tiranga)প্রতি ব্যাপক সঁহাৰি জনাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে । জাতীয় পতাকা উৰুওৱাৰ পাছত সমগ্র পৰিৱেশটোৱেই হৈছে অনন্য ।

ৰাজ্যজুৰি আজি এহেজাৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন(Anganwadi centre inaugurated in Lakhimpur) । লখিমপুৰৰ দুটা কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে । অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে আদৰ্শ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীত কৰা হ’ব বুলি সদৰী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷