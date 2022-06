কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে চাৰিখন মাৰ্চিডিজ বাছেৰে ৰেডিশ্বন ব্লু হোটেলৰ পৰা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী শিবিৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা পোনে পোনে গোৱালৈ যাব বিসম্বাদী বিধায়কসকল (MAHA rebel MLAs left Guwahati)।

একেদিনাই AIMIMৰ ৪ বিধায়কে যোগদান কৰিলে RJD দলত (4 MLAs from AIMIM join RJD party)। ইয়াৰ লগে লগে RJDৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হ'লগৈ ৮০ । বিহাৰ বিধানসভাৰ একক সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হ'ল RJD ।

পুৰীৰ ৰথ যত্ৰাত অংশ গ্ৰহণৰ বাবে সকলো ভক্তৰে থাকে এক সপোন । প্ৰতি বছৰে এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়নৰ বাবে সমৱেত হয় পুৰীত । বধবাৰে নৱযৌবন দৰ্শনৰ বাবে সমৱেত হ'ল লক্ষ লক্ষ ভক্ত । সকলো ৰীতি-নীতি পালন কৰাৰ পিছত দেৱতাসকলৰ 'পৰমণিকা দৰ্শন' ভক্তৰ (Paramanika Darshan)।

যান-বাহন আইন ভংগকাৰী আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ কলিয়াবৰ আৰক্ষী ৷ গাড়ীৰ ছিট-বেল্ট ব্যৱহাৰ নকৰা চালক তথা অৰোহী আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰা একাংশক বাইক আৰোহীক জৰিমনা বিহিলে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে । নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বুধবাৰে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে কলিয়াবৰ তিনিআলিত চলাই এক অভিযান ৷ এই অভিয়ানতে যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা একাংশ চালক তথা আৰোহীক জৰিমনা বিহে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে (Kaliabor Police crackdown on traffic law violators) ৷

মাটি-বাৰীৰ গোচৰত উৎকোচ বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী বিষয়া হাইদৰ হুছেইন (Police SI arrested on accused of demanding bribery) । মাটি-বাৰী গোচৰত এজন লোকক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আৰক্ষী বিষয়া হাইদৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে । সোধপোচৰ পিছত আৰক্ষী বিষয়াজনক গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ (Police SI arrested)।

জামুগুৰিহাটৰ কুসুমটোলাস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানত চুৰিকাণ্ড (Theft at religious places in Assam) ৷ মঙলবাৰে নিশা দুর্বৃত্তই থানৰ লোহাৰ গ্ৰীল ভাঙি সংঘটিত কৰে এই চুৰিকাণ্ড । নগদ ধনৰ লগতে থানত থকা সোণ-ৰূপৰ ফুলি লৈ উধাও হয় চোৰে (Thief looted huge amount of property from temple at Jamugurihat)৷

পশ্চিমবংগৰ চালচাত অনুস্থিত হৈছিল ১১ সংখ্যক চাউথ এছিয়ান আচিহাৰা কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা (11th South Asian Ashihara karate championship)। নাজিৰাৰ দুই খেলুৱৈৰ সোণৰ পদক লাভ । ২২ জনীয়া দলৰ ১৯ গৰাকী খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিলে পদক । শিমলুগুৰি ষ্টেচনত দলটোক বিপুল আদৰণি ।

জোনাইত বৃদ্ধি পাইছে চিয়াং নদীৰ জলপৃষ্ঠ ৷ পবা বৰ্ষাৰণ্যতো সোমাইছে বাঢ়নী পানী ৷ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে চিয়াং, লালী, দিখাৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৷ বানত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহু ৰাজহ গাঁও ৷ মানুহৰ লগতে পশুধনৰ বাবে অভাৱ হৈছে খাদ্য-বাসস্থানৰ ৷

শ্বাহিদ কাপুৰৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰি বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰা অভিনেত্ৰী শ্বেনাজ ট্ৰিজাৰী আক্ৰান্ত হৈছে এক বিৰল ৰোগত ৷ অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে নিজেই বৰ্ণনা কৰিছে তেওঁৰ মনৰ অনুভৱ ৷

অসমত হোৱা বানপানীৰ ফলত এতিয়ালৈকে ১১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ইয়াৰে বানপানীত ১০০ জন আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত বাকী ১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে (Assam flood update) । বানপীড়িতসকলৰ বাবে সহায় আগবঢ়াই অভিনেতা আমিৰ খানে ২৫ লাখ টকা দান কৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে আমিৰক ধন্যবাদ জনাই প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা ।