ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২০ সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহ (20th convocation of Dibrugarh University)। সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখীৰ । সমাৰোহ অনুষ্ঠানত মুঠ ২৯,৫২৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ।

ভয়ংকৰ ৰূপত জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত (Water level increased in NHPC Dam)৷ পৰিস্থিতি একেই থাকিলে অচিৰেই প্ৰকল্পৰ পৰা উপচি উঠা পানী বাগৰি আহি নামনিত জল প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে । ইফালে বৃহৎ ফাঁট মেলিছে NHPC অসমৰ নামনি অংশত (Crack in NHPC Dam)।

বোকাৰ মাজৰ পৰা আকৌ উজলিল পদুম ৷ বোকাৰ পদুম হোজাইৰ সমীৰ সিঙে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ঐচ্ছিক বিষয় মণিপুৰীত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ 92 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Sameer Singh scored highest marks in Manipuri subject)৷ যাক লৈ উৎফুল্লিত ছাত্ৰজনৰ লগতে কলেজখনৰ শিক্ষক সমাজ ৷

এগৰাকী কিশোৰীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাই জোকাৰিছে কলগাছিয়াৰ হালধীয়া গাঁও(Tension swells over teen suicide) । ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে প্ৰেমজনিত কাৰণতে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে । ভণ্ড প্ৰেমিকক ফাঁচীৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ।

এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত ডুব যায় মহানগৰ(Flood in Guwahati) । দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা পুৰণৰ দাবীত মঙলবাৰে শতাধিক আছুকৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদত কঁপালে গুৱাহাটীৰ আকাশ-বতাহ(Protest demanding prevention of artificial floods) । শীঘ্ৰেই এই সমস্য়া সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰে সদৌ গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ সন্থাই ।

ফাইনেল পৰীক্ষালৈ মাজত মাথো তিনিটা দিন বাকী ৷ তাৰ পাচত বহু আশা, বহু সপোন পূৰ হোৱা দিশে ৷ কিন্তু সকলো যেন আজি আধৰুৱা হৈ গ’ল ৷ নিয়তিৰ কাল পৰিহাসত সোমাই অচিন দেশলৈ গ’লগৈ ৰাহুল আৰু তেওঁৰ তিনি বন্ধু (Four person death in a road accident at Kaliabor) ৷

গোৱালপাৰা জিলাৰ দেৱোত্তৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গাঁৱলীয়া জনবসতি প্ৰধান অঞ্চলত ৰানা কনষ্ট্ৰাকশ্বন নামৰ এটা কোম্পানীৰ কামত অতিষ্ঠ অঞ্চলৰ জনগণ(Rana Constructions in Goalpara) । ৰাজপথ নিৰ্মাণৰ বাবে আলকতৰা গলোৱাৰ ফলত অহৰ্নিশে কোম্পানীৰ পৰা কলা ধোঁৱা আৰু বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হোৱাত যন্ত্ৰণা ভুগিছে ৰাইজে ।

যি সময়ত মৰাণৰ একাংশ সচেতন যুৱক, সমাজকৰ্মীয়ে মৰাণ নগৰ, মন্দিৰ, নামঘৰ আদি চাফ চিকুণতাৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ তেনে সময়তে এচাম নিকৃষ্ট মনৰ লোকে বস্তাত জাবৰ, জন্তুৰ শ আদি মন্দিৰৰ চৌহদত পেলাই এক কৰ্দয্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে (Miscreants throwing garbage at Shiv Mandir of Moran)৷

বোকাখাতত হঠাতে ৰাজপথৰ মাজতে বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ৷ ফলত এখন বাহনৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে বহুসময় ধৰি ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়ত ব্যৱস্থা (Tree falls on NH37 in Bokakhat)৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বান আৰু গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood and Erosion in Assam)। লখিমপুৰৰ ঘূণাসুঁতিত দেখা গৈছে গৰাখহনীয়া কালৰূপ । নিঃশেষ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও ।