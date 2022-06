মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনাৰ ভিতৰচ'ৰাত তীব্ৰ মনোমালিন্য হোৱা দেখা গৈছে (Political crisis of Shiv Sena)। ইতিমধ্যে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা একনাথ চিন্দে আৰু একাংশ বিধায়কে গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ যো-জা চলাইছে । চিন্দেৰ নেতৃত্বত চুৰাটৰ হোটেলত বাহৰ পাতিছে বিধায়কসকলে । চিন্দেক সংগ দিয়া নেতাসকল প্ৰকৃততে কোন কোন ?

চমক সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস নে ব্যৰ্থতা ঢকাৰ প্ৰয়াস । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া । চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে উপায়ুক্তৰ ওপৰত দোষ জাপি দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ।

শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ মটক যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ৷ জনজাতিকৰণকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ ৷ মটক জনগোষ্ঠীক অতি শীঘ্ৰে জনজাতি মৰ্যদা প্ৰদান নকৰিলে তীব্ৰ বিক্ষোভৰ হুংকাৰ দিছে মটক যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলনে ।

১৪ মে'ত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত পৰি লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে'লপথৰ (Lumding-Badarpur Broadgauge railway line) ৮৫ কিলোমিটাৰ অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল । যাৰ বাবে বিগত এমাহৰো অধিক সময় ধৰি লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে'লপথত ৰে'ল চলাচল বন্ধ থকাৰ ফলত ডিমা-হাচাওৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলা আৰু ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মিজোৰামৰ মাজত ৰে'ল যোগাযোগ বিছিন্ন হৈ আছে ।

মঙলবাৰে তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Pijush Hazarika at Goreswar)। গোৰেশ্বত পুঠিমাৰী নৈয়ে(Puthimari River) ৩ টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ ফলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে (Embankment erosion at Goreswar) ৷

দেওবাৰে চেপ্তিত বানত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ(2 Boys Swept Away by Flood Waters in Rangia) । দুই কিশোৰ বানত উটি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল লগৰীয়াৰ ম’বাইল কেমেৰাত । সোমবাৰে সন্ধানহীন হৈ থকা হিমাংশু দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হ'ল জুমন দাস নামৰ আনজন কিশোৰৰ মৃতদেহ ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰো ছয় শতাধিক গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ কৱলত পৰিছে । বানাক্ৰান্ত লোকৰ এতিয়া আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে বান শিবিৰ । বান শিবিৰৰ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ ফলত শিশুসকলৰ মনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় (Floods severely affect children) ৷

কাশ্মীৰৰ পৰা উভতি আহিয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে (Press conference of MLA Manoranjan Talukdar at Sarbhog)। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভিত হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী ।

সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আজি হোজাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হয় অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস(International Yoga Day 2022) ৷ ডবকাৰ আকাশী গংগা শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগনত হোজাোই জিলা প্ৰশাষণৰ উদ্যোগত পতঞ্জলি যোগ সমিতি, হোজাই আৰু হোজাই জিলা ক্ৰিড়া সন্থাৰ সহযোগত দিৱসটি পালন কৰা হয় ৷ উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা(Nandita Gorlosa in Hojai) ।

আগ্নেয়াস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ কৰা নডৱা গাঁৱৰ ঘৰটো অনন্ত সিঙৰ যদিও তেওঁ কিন্তু তাত বাস কৰা নাছিল । ঘৰটো চোৱাচিতা কৰিবলৈ এজন তত্ত্বাৱধায়ক নিয়োগ কৰা হৈছিল । একে-৪৭টো (AK-47) এটা জুপুৰীত ডাঙৰ বাকচ এটাৰ পিছফালে ৰখা হৈছিল । আনহাতে, কাষৰ আন এটা জুপুৰীৰ পৰা হেণ্ড গ্ৰেনেডটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল।