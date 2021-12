যোৰহাটত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ জৈনৰ সংবাদমেল(Jorhat SP Ankur Jain Press meet) ৷ অনিমেষ ভূঞা হত্যাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আনসমূহ অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ ৷ তেওঁ সদৰী কৰা মতে, যোৰহাটৰ এ টি ৰোডত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিদিনেই থাকিব চি আৰ পি এফৰ দল ৷ দুটা চিফটত থাকিব সুৰক্ষা বাহিনীৰ দল দুটা ।

দুচকীয়া বাহনৰ লগতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিবহণ বিভাগে আৰোপ কৰিছে কিছু নতুন নিয়ম(New traffic rules in Guwahati imposed) ৷ এই নিয়ম উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে ৷

বুধবাৰে বিয়লি দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাগ ল'ব এক (Himanta Biswa Sarmah to attend a conclave in Delhi) অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত ৷

যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা যোৰহাটৰ বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰে(Mob lynching in Jorhat) জড়িত ১৩ জনকৈ অভিযুক্তৰ মাজৰে এজন সুভাষ বৰা (Subhash Bora)৷ টীয়ক ভগামুখৰ নিবাসী সুভাষ বৰা উক্ত ঘটনাৰ সৈতে কোনো কাৰণতে জড়িত নহয় বুলি দাবী কৰিছে আত্মীয় তথা পৰিয়ালবৰ্গকে ধৰি গাঁৱৰ ৰাইজে(Subhash Bora not involved in Mob lynching) ৷ বুধবাৰে টীয়কৰ ভগামুখ থানাত উপস্থিত এই দাবী উত্থাপন কৰে পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজে ৷ সুভাষ বৰাৰ সতীৰ্থই সদৰী কৰা মতে, ঘটনা সংঘটিত হোৱা 1 ঘন্টাৰ পাছতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোক ৷

হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটাৰ পাছত আনটো ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে (Assam government borrows after loan to appease beneficiary) । বিগত ৫ টা বছৰত অসম চৰকাৰে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা লোৱা ঋণৰ বাবদ ২০ হাজাৰ কোটি টকা সুদ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে । সোণোৱাল চৰকাৰে ৫ বছৰীয়া কার্যকালত ঋণ লৈছিল ৫৮ হাজাৰ কোটি টকা । ঋণৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ সুদৰ নামত ব্যয় কৰিব লগা হ'ল মুঠ ২০ হাজাৰ ৬৫৮ কোটি টকা । মুখ্যমন্ত্ৰী ড: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাতমহীয়া কার্যকালতে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা প্ৰায় ৫,৫০০ কোটি টকা নতুনকৈ ঋণ গ্রহণ কৰিছে ।

৫৭ দিনৰ ভিতৰত তদন্তকাৰী বিষয়াই আদালতত নিলম্বিত ডি আই জি ৰৌণক আলী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ১৫৬ পৃষ্ঠাজোৰা অভিযোগনামা দাখিল (Chargesheet filed against suspended DIG Raunak Ali Hazarika) কৰে । অভিযোগনামাত পত্নী নুছৰত ৰৌণক হাজৰিকাৰ নামো উল্লেখ আছে । তদুপৰি কন্যালৈ বিভিন্ন একাউন্টেৰে ধনৰ লেনদেন কৰা ফৰিদ আলিৰ লগতে মাটি-বাৰীৰ বিষয়েও সন্নিবিষ্ট আছে অভিযোগনামাত ।

শেহতীয়াকৈ সম্পন্ন হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন । কিন্তু নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী দলসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে । এইবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চিপিআই(এম)ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মানিক সৰকাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । তেওঁৰ মতে এই নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ ভেকোঁভাওনা (Manik Sarkar terming municipal election as a farce)।

বুধবাৰে পুৱা সংসদ ভৱনৰ এটা কোঠাত জুইৰ সূত্ৰপাত হয়(Fire breaks out in Parliament House) । অৱশ্যে, ১০ মিনিটৰ ভিতৰতে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে । সংসদ ভৱনৰ ৫৯ নং কোঠাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ।

বুধবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আনন্দৰ ঢল বৈছে যোৰহাট চহৰত ৷ এটাই মাথো কাৰণ- আছু নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ মৃত্যু ৷ জিলাখনৰ সৰ্বত্ৰে এই সন্দৰ্ভত আনন্দ-উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ ক’লা ল’ৰাৰ মৃত্যু তথা এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে যোৰহাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ কুমাৰ জৈনে ৷

গোপন বৈঠকত সাংবাদিকৰ উপস্থিতি দেখি কেমেৰাৰ পৰা বাচিবলৈ আলমিৰাৰ ভিতৰত লুকাল এজন চৰকাৰী বিষয়া ৷ ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনৰ মাটিয়াবাগ নামৰ কোঠাত ধুবুৰী ৱাকফ বোৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া(Chief executive officer of Dhubri Waqf Board)ৰে আন দুজনৰ চলিছিল এই গোপন বৈঠক(Private meeting of Dhubri Waqf Board officer) ৷ গোপন বৈঠকত মিলিত হৈ দুৰ্নীতিৰে ৱাকফ ব’ৰ্ডৰ মাটিত গোপনে প্ৰজেক্ট স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা বুলি এক বিশেষ সূত্ৰে প্ৰকাশ পাইছে ৷