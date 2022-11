অসম-মেঘালয় সীমান্তত সংঘটিত ভয়াৱহ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma reacted on border incident) । বুধবাৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে অসম আৰক্ষীয়ে অলপমান নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন ।

চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি (Unpleasant situation at Basugaon in Chirang) । বাসুগাঁৱৰ ৰাজা অজিত নাৰায়ণদেৱ ছোৱালী এম ই স্কুলৰ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ গাত এজন শিক্ষকে হাত দিয়াক লৈ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Teacher allegedly misbehave of girl student) । ছাত্ৰীৰ শৰীৰৰ আপত্তিজনক অংশত হাত দিয়াৰ অভিযোগ (Allegedly touch objectionable part of girl student)। দীপক ভকত নামৰ শিক্ষকজনক বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে জোতা-চেণ্ডেলেৰে প্ৰহাৰ অভিভাৱকৰ ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়কেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে সৃষ্টি হোৱা অসমৰ সীমাবিবাদ সমস্যাৰ আছে ঐতিহাসিক পটভূমি । আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত অসম আৰু মোঘালয়ৰ মাজত সৃষ্টি হৈ অহা সীমাবিবাদৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে (Assam Meghalaya border dispute) ।

বিজেপি শাসনত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে অসমৰ সম্পৰ্ক তিক্ততাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম পুলিচক ধমক দিয়াৰ সাহস ক’ত পালে? যিকোনো সময়ত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 'নেডা'ৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে । অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ শেহতীয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এই দৰে কয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (APCC President Bhupen Bora) ।

পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল (Lakhimpur Medical College Hospital) । মঙলবাৰে নিশা এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্র কৰি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে মেডিকেল কলেজখন । লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ অভাৱত এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে (person allegedly died due to lack of treatment) ।

অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা(Fire breakout in Lahorijaan) ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জাহ হৈছে দুশৰো অধিক বাসগৃহ(Fire breakout in Assam Nagaland border) । অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ক'ৰ পৰা কেনেদৰে ঘটিল সেয়া বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

নাৰ্ছৰ অৱহেলাৰ বাবেই প্ৰসূতিয়ে হাস্পতালৰ শৌচাগাৰতে জন্ম দিলে সন্তান (Mother gave birth to child in toilet) ! নাৰ্ছ আৰু হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ প্ৰসূতিৰ পৰিয়ালৰ । প্ৰসূতিৰ আত্মীয় আৰু আশাকৰ্মীৰ তৎপৰতাত মাতৃ-সন্তানক উদ্ধাৰ ।

অসম-মেঘালয়ৰ সমান্তৰালকৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তও ৷ বুধবাৰে পুৱাই নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনে অসমৰ ভূমিত উচ্ছেদ চলাই কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভাঙি পেলোৱাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নাজিৰাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত (Assam-Nagaland border tension in Nazira)৷

কংগ্ৰেছৰ পাছত তৃণমূল কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ লগত ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ নগাঁৱৰ একাংশ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ । পুৰণিগুদামৰ চলচলিত ৰিপুন বৰাৰ সভাৰ সন্মুখত ৰিপুন বৰা গ' বেক ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে (BJP workers protest against Ripun Bora)।

চাফাই, ফিক্সড পে কৰ্মচাৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ৬,৮০০ জন পৌৰ কৰ্মচাৰীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমূহ সমধানৰ দাবীত পৌৰ কৰ্মীয়ে মঙলবাৰে উত্তাল কৰি তোলে গুৱাহাটীৰ চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলী(Protest by Municipal workers) ৷