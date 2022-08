পশ্চিম বংগৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনখৰে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ চতুৰ্দশ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে(Jagdeep Dhankhar taking oath as vice president)। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এক চমু অনুষ্ঠানত ধনখৰক শপত বাক্য় পাঠ কৰোৱায়( President Droupadi Murmu administered the oath)।

দুয়োখন ৰাজ্যৰ ১২ খনকৈ আঞ্চলিক সমিতিয়ে যুটীয়াভাৱে সংশ্লিষ্ট বিবদমান (Assam Arunachal Pradesh border issues) এলেকা ৩১ আগষ্টৰ ভিতৰত পৰিদৰ্শন কৰি ১৫ ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত দুয়োখন ৰ‍াজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনাত মিলিত হৈ বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব । অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত ৮৬ খন গাঁৱক লৈ বিবাদ আছে । ১২ খন আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ, ৮ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু জ্যেষ্ঠ সচিবৰ লগতে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ।

তিনিচুকীয়াৰ ন-পুখুৰীস্থিত বীৰেন্দ্ৰ শ্বাহ ওৰফে তিয়াঁই নামৰ এজন লোকৰ ডেম্পত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে 19 টাকৈ খালী কাৰ্টিজৰ লগতে সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰে (Blank kartoos seized by Tinsukia Police) । লগতে বীৰেন্দ্ৰ শ্বাহ ওৰফে তিয়াঁই নামৰ ব্যক্তিজনকো আটক কৰে ৷

বোকাখাত মহকুমা আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সহায়কগৰাকীক ৷ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে ধৰে বিষয়াগৰাকীক(Assam police against corruption) ৷

দল-সংগঠনৰ দাবীৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই ৰাজ্য় চৰকাৰে বুধবাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ২৭ টকা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ পিছতেই চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি অন্তৱৰ্তীকালীন ভাবে ২৭ টকা বৃদ্ধি কৰি অসমৰ লাখ লাখ আদিবাসী চাহ শ্ৰমিক সকলক আকৌ এবাৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে বুলি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই (All Assam Adibasi Students Association) ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে এইবাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ (Azadi Ka Amrit Mahotsav)দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ অংশ হিচাপে ত্ৰিপুৰাৰ বনমালিপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত উলিওৱা হয় এক মটৰ চাইকেল ৰেলী(BJPs Bike rally in his Banamalipur in Agartala)।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে কলগাছিয়াত বৰপেটা জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগত আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত প্ৰভাত ফেৰী সমদলৰ সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস(Rally in Kalgachia on the occasion of Azadi ka Amrit Mahotsav) ।

অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী (ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ) চমুকৈ আইএমডিটি (Illegal Migrants Determination by Tribunals) আইন তদানীন্তন ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সংসদত 1983 চনত প্ৰণয়ন কৰা এক আইন আছিল (Indira Gandhi government enacted IMDT Act in 1983) । ২০০৫ চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বনাম ভাৰত চৰকাৰৰ গোচৰৰ শুনানিত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াক বাতিল কৰে (Sarbananda Sonowal vs Union of India on IMDT) ।

