এগৰাকী বিধৱা বোৱাৰীৰ উকা কপাল পুনৰ সেন্দুৰীয়া হোৱাটো অস্বাভিক নহয় ৷ কিন্তু কঁপালত জোন এটা আঁকি ল’বলৈ খোদ শাহুৱেকে যেতিয়া বিধৱা বোৱাৰীগৰাকীক আগবঢ়াই দিয়ে, সেয়া নিশ্চয় অনন্য আৰু ব্যতিক্ৰমী ৷ এনে এগৰাকী মহান শাহু লাভ কৰিলে দৰঙৰ এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ৷

অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত সংস্থাই সোমবাৰে শিৱসাগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাৰিটা প্ৰৱঞ্চকক (Fraud arrested by BIEO)৷ শিৱসাগৰত Response Real ESTATE & construction (p) Limited নামৰ এটা ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান খুলি ২০০৯-২০১৪ চনলৈ টকা আত্মসাৎ কৰিছিল এই প্ৰৱঞ্চকৰ দলটোৱে ।

আজি জীৱন্ত কিংবদন্তি পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীৰ ওপজা দিন (Birthday of Padmasri Jatin Gowsami) ৷ পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্যগৰাকীৰ ৯০ সংখ্যক ওপজা উপলক্ষে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা বহু গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰেহি তেওঁৰ বাসগৃহত ৷

মাণিকপুৰত মুকলি হ'ল ৫০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত বীৰ চিলাৰায় প্ৰেক্ষাগৃহ । মাণিকপুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মঞ্জু ঘোষে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে প্ৰেক্ষাগৃহটো (Manikpur BDO inaugurates auditorium)। প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলিৰ লগে লগে আনন্দিত স্থানীয় ৰাইজ ।

অংক আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটাৰ মাধ্যম ইংৰাজী কৰা সম্পৰ্কত এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষাৰত্ন বঁটাপ্ৰাপক, কলাৰত্ন অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰই (Akshay KR Misra reaction about new education system) ৷ বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজিত এক গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উক্ত সিদ্ধান্তক বাতিলৰ দাবী জনায় (Akshay KR Misra Opposes decision of Teaching of maths and science in English)৷

জোনাইত পিতৃহীন দুই কণমানিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এক জীয়া কাহিনী(Struggling story of two kids) । পদপথত শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰি যি ন্যূনতম উপাৰ্জন কৰিছে, সেই উপাৰ্জনেৰে নামি পৰিছে জীৱন ৰক্ষাৰ যুঁজত ।

বিহুক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপনক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ(Bihu controversy at Palom Airport) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰতো মঙলবাৰে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(Protest in Lakhimpur over Bihu controversy) ।

চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি হোৱা বুলি দাবী কৰাৰ সময়ে বাইহাটা চাৰিআলিত বগাহাতীত পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন আঁচনি(Collapse of irrigation project in Baihata chariali)। কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই এবছৰ পূৰ্বে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক লগত লৈ চৰজমিন তদন্ত কৰি এমাহৰ ভিতৰতে আচনিখন কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিচতো পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কৃষক ৰাইজ ।

ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত গৌৰাং নদীৰ ভয়ংকৰ ৰূপে ত্ৰাসিত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক(Massive erosion of Gaurang River in Bilashipara)। হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক বানে সৰ্বস্বান্ত কৰাৰ পিছত এতিয়া গৰাখহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে ধ্বংসলীলা । ইতিমধ্য়ে গৌৰাং নৈৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে ঘৰ-বাৰী ।

টীয়ক টাইকোৱাণ্ডো ক'চিং চেন্টাৰত সোমবাৰে এক সম্বৰ্দ্ধনা সভা সম্পন্ন হয়(Teok Taekwondo Training Centre)।উক্ত সভাত বিগত বছৰসমূহত সুখ্যাতি লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । লগতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ -ছাত্ৰী সকলক বেল্ট প্ৰদান কৰা হয় ।