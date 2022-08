কেৰালাত মৃত্যু হোৱা যুৱকৰ শৰীৰক মাংকিপক্সৰ অৱস্থিতিৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ যোৱা ৩০ জুলাইত কেৰালাত এজন ২২ বছৰীয়া মৃত্যু হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে যুৱকজনৰ তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ৷ ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ শৰীৰত মাংকিপক্সৰ স্থিতি ধৰা পৰিছে বুলি হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে (Samples of deceased Kerala man come out positive for monkeypox)৷

অৱশেষত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অভিযুক্ত সঞ্জয় শৰ্মা ৷ সঞ্জয় শৰ্মা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী যুৱক বিনীত বাগাৰীয়াৰ আত্মহত্যা (Animal activist Vineet Bagaria found dead at his residence) ঘটনাৰ লগত জড়িত অন্যতম অভিযুক্ত ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি থকা অভিযুক্ত সঞ্জয় শৰ্মাই সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷

আমি সততে মৃত লোকক জী উঠাৰ কথা সাধু কথাতহে শুনিছো ৷ কিন্তু এইয়া সম্ভৱ হৈছে বাস্তৱতো ৷ সুদীৰ্ঘ 13 বছৰৰ অন্তত জী উঠিল স্বামীয়ে হত্যা কৰা এগৰাকী মহিলা (Woman murdered by husband)৷

ৰাজ্য়খনত হোৱা ভয়াবহ বানৰ পিছত নিত্যপ্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে দিশহাৰা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা মহানগৰীৰ বজাৰত পুনৰ বৃদ্ধি পালে গাখীৰৰ মূল্য(Milk price hike in Guwahati)।এই মূল্য বৃদ্ধিৰ বিষয়ে সদৰী কৰিছে বৃহত্তৰ দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাই ।

৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস সমাগত(Forthcoming Independence Day) । ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি গোটৰ যুৱক আৰু যুৱতী উভয় শাখাই বৰ্তমান স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে (Independence Day at Rangia College)।

ৰাজ্যত পুনৰ সক্ৰিয় আছে তেল চুৰি চক্ৰ । সোমবাৰে অইলৰ কণ্ডেনচেট তেল চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ভাদৈ আৰক্ষীয়ে চলায় এক অভিযান (Condensate oil theft racket at Duliajan) ।

১,০৩৪ কোটি টকাৰ পাত্ৰ চাওল ভূমি কেলেংকাৰী সম্পৰ্কীয় গোচৰত নাম সঙোৰ খোৱা সঞ্জয় ৰাউটৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ শিৱসেনা নেতাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগীৰ পত্নীক ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ । উল্লেখ্য় যে শিৱসেনা নেতাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুজিত পাটকাৰৰ পত্নী স্বপ্নাৰ এটা অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । মুম্বাইত ৰাউটৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্য়ে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে(FIR registered against Sanjay Raut in Mumbai)।

সমগ্ৰ দেশতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী তথা নাৰ্কটিক্স কন্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’ৱে (Campaign against drugs continues across India) । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য । একাংশ আৰক্ষী জড়িত হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত (Drug smuggling in Assam) । এইবাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষী নামিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ।

দিল্লী চৰকাৰে সোমবাৰে ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে দুমাহৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিলে এল-3/33 অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপনীৰ (Delhi govt extends liquor license period) । দেওবাৰে ৩১ আগষ্টলৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ পাছত পুনৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দিল্লী চৰকাৰে ।

কৰিমগঞ্জৰ ঘৰে ঘৰে পতাকা বিতৰণ কৰিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে ৷ ভাৰতৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) ৷ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালনৰ জৰিয়তে এইবাৰ "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে (Har Ghar Tiranga Abhiyan) ।