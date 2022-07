জনছনৰ ডাউনিং ষ্ট্ৰীট কাৰ্যালয়ৰ এজন বিষয়াই নিশ্চিত কৰিছিল যে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিব (British Prime Minister Boris Johnson agreed to resign)। জনছনে নৈতিক কেলেংকাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ কেবিনেটৰ দ্বাৰা পদত্যাগ কৰাৰ আহ্বানক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । ৪০ জনতকৈও অধিক মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ চৰকাৰ ত্যাগ কৰাৰ পিছত তেওঁ হাৰ মানিছিল ।

... আশা পূৰণ নহ'ল ছানিয়া মিৰ্জাৰ । সপোন পূৰণৰ দ্বিতীয়টি খোজতে থমকি ৰ'বলগা হ'ল হায়দৰাবাদী টেনিছ সুন্দৰীগৰাকী । টেনিছ জীৱনৰ অন্তিম বছৰত উইম্বলডনৰ মিক্সড ডাবলছৰ ছেমি ফাইনেলতে পৰাস্ত হ'বলগা হয় তেওঁ (Sania lost in wimbledon mixed doubles semi finals) ।...

এক অকল্পনীয় কাহিনী । কিন্তু সেয়াই ৰূঢ় বাস্তৱ । পিতৃ-মাতৃহীন ৪টা শিশুৰ এক হৃদয় বিদাৰক কাহিনীয়ে এতিয়া তেজপুৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে (A heartbreaking story of 4 parentsless children in Tezpur) । এজন দিব্যাঙ্গসহ এই শিশু চাৰিটাৰ আলৈআথানিৰ কাহিনী শুনিলে হয়তো আপোনাৰো চকু সেমেকি উঠিব ৷

দ্বিতীয়টো বানত ঘৰ-দুৱাৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনিও ব্যাপক পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Flood destroy infrastructure in Assam)। বিশেষকৈ কেইবাখনো জিলাৰ পথ-দলং বানে ছিঙি অথবা উটুৱাই নিয়াৰ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে । ১ জুলাইত সর্বাধিক ৪৮৬টা পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এতিয়ালৈকে বান আৰু ভূমিস্খলনত ১৬৮ গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ।

মৃত ব্যক্তি দুজনৰ এজনৰ নাম হৈছে ফজল হক (৪৫) । আনহাতে, তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম হৈছে চহিদুল হক (২২)। দুয়ো বৰপেটাৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছমাহ পূৰ্বে তেওঁলোক কেৰালালৈ গৈছিল ভঙা-ছিঙা সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ।

সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা প্ৰয়াস শ্ল’গানটো এটা ৰাজনৈতিক শ্ল’গান নহয় (BJP main slogan)। এই শ্ল’গানটোৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে এক সম্পৰ্ক আছে । ভাৰতৰ অতি প্ৰাচীন ঋক বেদতো ইয়াৰ সাৰাংশ উল্লেখ কৰা হৈছে । এই মন্তব্য ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

শিৱসাগৰ কালুগাঁও উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য কৰ্মী শিখা শইকীয়াৰ আত্মহত্যাৰ নতুন মোৰ । ঘটনা সন্দৰ্ভত এক দম্পত্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে । তিনিচুকীয়াৰ এখন বাছৰ পৰা দম্পত্তিটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে (Couple arrested in connection with Shikha Saikia suicide)। শিখা শইকীয়াই চুইচাইড নোটত লিখি থৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ নাম ।

নাইজেৰিয়াৰ ৰাজধানী আবুজাৰ কাৰাগাৰত ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলোৱাত ৪০০ তকৈও অধিক বন্দী সন্ধানহীন হৈ আছে (400 prisoners missing in Nigerias capital Abuja)। এই বিষয়ে কাৰাগাৰৰ বিষয়াসকলে সদৰি কৰিছে । বিষয়াসকলে জনোৱা অনুসৰি মঙলবাৰে নিশা কাৰাগাৰলৈ লক্ষ্য কৰি ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদীসকলে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত চাৰিজন কয়েদী, এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু কেইবাজনো আক্ৰমণকাৰী নিহত হয়।

প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে নগাওঁবাসীক ৷ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছত সূৰ্য্যৰ প্ৰচণ্ড তাপত ত্ৰস্তমান জনসাধাৰণ (Sun on the hot Seat)। কলিয়াবৰত ৩৬৹ চেলচিয়াছ উত্তাপত স্তব্ধ প্ৰায় দৈনন্দিন জীৱন (36৹ celsius heat in Kaliabor) । প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হাতে-হাতে ছাতি কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৷

শোণিতপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ত অভিভাৱকৰ প্ৰতিবাদ ৷ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে অভিভাৱকৰ এই প্ৰতিবাদ (Parents protest against schools merger)।