ক’ৰণাৰ পাছত এইবাৰ মাংকিপক্সে দেশজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে (Monkeypox In India) ৷ যাৰবাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই মাংকিপক্সক চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে ৷ এনে সময়তে দিল্লীত পোহৰলৈ আহিছে মাংকিপক্সৰ প্ৰথমটো ঘটনা (Monkeypox in Delhi) ৷

চৰকাৰে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বিধেয়ক প্ৰৱৰ্তনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে (Population Control Bill)। কিন্তু আপুনি জানেনে দুয়োখন সংসদৰে অধিকাংশ সাংসদৰে আছে ২টাতকৈও অধিক সন্তান । তেনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে কেনেদৰে এই নীতিত সন্মতি প্ৰদান কৰিব । লক্ষণীয়ভাৱে লোকসভাত থকা ৩০৩ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত ১০৭ গৰাকীৰে ২ টাতকৈ অধিক সন্তান আছে ।

পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাত উগ্ৰপন্থীৰ পৰা ৰাজনীতিত ভৰিত থোৱা বাৰ্ণাৰ্ড মাৰাক ওৰফে ৰিম্পুৰ মালিকানাধীন ফাৰ্মহাউচ ৰিম্পু বাগানত আৰক্ষীৰ 8 ঘন্টীয়া অভিযান ৷ অভিযানত 5 নাবালক-নাবালিকাক উদ্ধাৰৰ লগতে ৭৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে (Search team detained 73 People) ৷

জম্মুত কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত । ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে জম্মুত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Rajnath Singh at Jammu ahead of Kargil Vijay Diwas)। তেওঁৰ সৈতে আৰ এছ এছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দত্তাত্ৰেয় হোচাবালেও যাব জম্মুলৈ ।

ৰন্ধন গেছ পৰিবহণ কৰা প্ৰকল্প সন্থাই গেছৰ চিলিণ্ডাৰ পৰিবহণ নকৰাৰ বাবে নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা । বিভিন্ন দাবী সমাধান নকৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে সাতটা প্ৰকল্পত ৰন্ধন গেছ বটলিং প্লাণ্ট বন্ধ হৈ পৰিব (Cylinder carrying vehicles will be stopped in the state) ।

ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ড্ৰাগছ জাতীয় সামগ্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আইন প্ৰৱৰ্তন সহযোগিতাৰ সংশোধিত চুক্তি পত্ৰত স্বাক্ষৰ (Amended Letter of Agreement signed)। নতুন দিল্লীত নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰোল ব্যুৰো, ভাৰতৰ (NCB) উদ্য়োগত ভাৰত-আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তৃতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবাৰে পৰিণীতি চোপ্ৰাই মেক্সিকোত ভগ্নী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ৪০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপনৰ কিছু বিশেষ ফটো অনুৰাগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে ৷

ৰহা নতুন চাৰিআলিৰ সমীপত ফ'ৰলেন হাইৱেত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত আহত দহজনকৈ যাত্ৰী (Road Accident in Raha) ৷ ট্ৰেভেলাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত উক্ত পথ দুৰ্ঘটনা (Traveller and Truck collapsed) ৷

এটা অদ্ভুত কণীয়ে লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা । হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি জিলাৰ গোহাৰত উদ্ধাৰ হৈছে অদ্ভূত কণীটো (Strange egg found in Gohar) । যিটো কণী ওপৰৰ পৰা পেলালেও ভাঙি নাযায় । বৰ্তমান কণীটোক লৈ চলিছে গৱেষণা ।