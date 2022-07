নিৰ্বাচনৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি ৰনিল বিক্ৰমসিংহেই(Newly-elected President Ranil Wickremesinghe) প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত মিলিত হয়(Sri Lanka Cabinet discusses) । উক্ত কেবিনেট বৈঠকত দেশখনৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে ।

NEET-PG-২০২২ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুখবৰ । অহা ১ ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত NEET-PGৰ কাউঞ্চিলিং আৰম্ভ হ'ব (NEET counselling to begin)। NEET-SS 2021 কাউঞ্চিলিঙৰ বাবে বিশেষ মপ-আপ ৰাউণ্ড-২ মঙলবাৰে আৰম্ভ হ'ব । ২০২১ চনৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে NEET চুপাৰস্পেচিয়েলিটি কাউঞ্চিলিঙত এতিয়াও ৭৪৮ খন আসন খালী হৈ আছে ।

গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেৰ্টাজী(ED Arrests Partha) ৷ লগতে আটক কৰা হৈছে কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা অৰ্পিতা মুখোপাধ্যায়ক ৷ পশ্চিমবংগ বিদ্যালয় সেৱা আয়োগ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা ব'ৰ্ডত নিযুক্ত কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন চৌহদত অনুসন্ধান চলাই Enforcement department চমুকৈ ED য়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী পাৰ্থ চেৰ্টাজীৰ ঘনিষ্ঠৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বহু আপত্তিজনক তথ্য(ED raid in WB) ৷ তৃণমূল কংগ্ৰছৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠৰ গৃহত বিশাল পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই দলটোত অন্ত:কন্দল স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷

অ'এনজিচি ত্ৰিপুৰা এছেটে বৃহস্পতিবাৰে আগৰতলাত গেইল ইণ্ডিয়া আৰু অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ (এজিচিএল) সৈতে গেছ বিক্ৰী চুক্তি (জিএছএ) স্বাক্ষৰ কৰিছে ( ONGC Tripura Asset signed Gas Sale Agreements with GAI and Assam Gas Company)। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰ উপ-বিভাগৰ অন্তৰ্গত খুবালত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰৰ পৰা গেছ মুদ্ৰাকৰণৰ দিশত এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

শুকুৰবাৰে ৬৮ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত নেপথ্য গায়িকাৰ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ সন্মান লাভ কৰে এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাই (First tribal woman to win national award ) ৷ ইয়াৰ পিছেতই তেওঁ বিবেচিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় মহিলা হিচাপে ৷ বঁটা লাভ কৰি উক্ত বঁটাতো তেওঁ পৰিচালক কে আৰ সচিদানন্দনক উছৰ্গা কৰে ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয় যে তেওঁ পাহাৰত গৰু-ছাগলী চৰাইছিল ৷ তেওঁৰ বিষয়ে, তেওঁলোকৰ মানুহ সকলৰ বিষয়ে বা আট্টাপ্পাদীৰ গানবোৰৰ বিষয়ে কোনেও জনা নাছিল ৷ পৰিচালক কে আৰ সচিদানন্দনই তেওঁক উলিয়াই লৈ গৈছিল যাতে আন সকলোৱে তেওঁৰ আৰু তেওঁলোকৰ সংগীতৰ সৈতে পৰিচিত হ’ব পাৰে ৷

নিজৰ দখলত থকা ৯টা সমষ্টিত নিজা সাংসদৰ তৎপৰতাৰ উপৰি কলিয়াবৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ধুবুৰীত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, নগাঁৱত কামাখ্যা তাছা, কোকৰাঝাৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু বৰপেটাত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই আৰম্ভ কৰিলে সংগঠন মজবুত কৰাৰ অভিযান। লোক সভাৰ ১৪খন আসনে লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজিৰ পৰা গুৱাহাটীত বিজেপিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ । নিৰ্বাচনী বতাহ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলাত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

শনিবাৰে ইংলেণ্ডৰ লেইষ্টাৰ ষ্টেডিয়াম সুনীল গাভাস্কাৰৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় (Englands Leicester named after legend Sunil Gavaskar) । ইংলেণ্ডত তেওঁৰ নামেৰে এখন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম স্থাপন কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ হৈছে গাভাস্কাৰ ।

পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘনিষ্ঠ কোন এইগৰাকী অৰ্পিতা মুখাৰ্জী (Who is Arpita Mukharjee) ? ক'ৰ পৰা তেওঁৰ ফ্লেটলৈ আহিল ২০ কোটি নগদ ধন ! শুকুৰবাৰে এই দাবী ইডিৰ । তেওঁলোকৰ দাবী, যিটো ফ্লেটৰ পৰা উক্ত টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাত অর্পিতা মুখাৰ্জী নামৰ এগৰাকী মহিলা থাকে । অভিজাত উক্ত এপাৰ্টমেণ্টটোৰ যাৰ ফ্লেটটোৰ পৰা নগদ ২০ কোটি টকা উদ্ধাৰ হৈছে (ED cease 20 crores from Arpita flat) সেই অর্পিতা কোন ?

ৰণবীৰ সিঙৰ নগ্ন ফটোশ্বুটক লৈ তীব্ৰ মন্তব্য কৰিছে পুনম পাণ্ডেয়ে । অৰ্ধনগ্ন ফটো পোষ্ট কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিখ্যাত পুনমে কি ক’লে ৰণবীৰক জানো আহকচোন-

ৰাজ্যত তিনি বছৰত সংঘটিত হৈছে ২১ হাজাৰ শিশু অপৰাধজনীত ঘটনা । কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰত কমলপুৰ আৰক্ষী থানাত শিশুৰ অধিকাৰ, বাল্য বিবাহ বন্ধ আৰু শিশু অপৰাধ বন্ধ কৰিবলৈ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ইউনিচেফৰ উদ্যোগত এক সজাগতা সভাত ক'লে ন্যায়াধীশ বি পি কটকীয়ে (UNICEF Awareness programme at Kamalpur in Kamrup)৷