মহীশূৰ পেলেচৰ চৌহদত আয়োজিত যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ (PM Modi at Mysuru Palace)। যোগৰ বিভিন্ন গুণাগুণৰ বিষয়ে ক'লে মোডীয়ে । কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ ।

আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস (International Yoga Day)৷ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব যোগ দিৱস (Yoga Day celebrated at Koliabor) ৷ ৰাজ্যজুৰি বানৰ সংহাৰৰ মাজতে কেবাখনো জিলাত অনুষ্টুপীয়াকৈ যোগ দিৱস পালন কৰিছে ৷ কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলস্থিত মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনত আয়োজন কৰা যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে (Minister Jogen Mohan attended Yoga Day) ৷

ৰাজ্যত বানৰ প্ৰলংকাৰী ৰূপ (Koliabor flood) ৷ মঙলবাৰে কলিয়াবৰত দুটাকৈ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ ৷ কলিয়াবৰৰ বৰঘূলী অঞ্চলত বানৰ মাজতে এটা ছাগলী পহু উদ্ধাৰ কৰে (Wild Animal Rescued at Kaliabor) ৷ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বন্যপ্ৰাণীকেইটা ওলাই আহিছিল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস৷ দেশৰ সীমান্তত বীৰ জোৱান সকলে পালন কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ৷ ভাৰত চীন সীমান্তত লাইন অফ একচুৱেল কংট্ৰলৰ কাষত সেনাৰ যোগ দিৱস পালন ৷

ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি(Flood situation of Assam) । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে ৰহা নগৰখনো(Flood in Roha) । ৰহাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুৰ গৈছে কলং, কপিলীৰ বাঢ়নী পানীত । ঘৰত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বহু লোক । চৌদিশে কেৱল এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি । ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে ৰহা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়,ৰহা আৰক্ষী চকী,শিক্ষা অনুষ্ঠান,বেংক তথা দোকান বজাৰ ।

ৰাজ্যজুৰি বানৰ সংহাৰ (Assam flood 2022) ৷ লখিমপুৰৰ চকুলোস্বৰূপ ৰঙানদীত অব্যাহত আছে ভয়াৱহ গৰখহনীয়া (Erosion in Ronganodi) ৷ বগলীজান আৰু বৰবিলত মথাউৰি খহাৰ ফলত চহৰখনলৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে নদীখনে (Lakhimpur town is in Danger)৷ ৩৬২ কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই মথাউৰি ৷

দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস(8th International Yoga Day) । দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ বাকৰিত পালন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুস অভিযান, অসম জিলা স্বাস্থ্য সমিতি আৰু IYNSৰ সহযোগত পালন কৰা হয় এই যোগ দিৱসটি ।

তিনিদিনে লঘোণে-ভোকে থাকি উচুপি উচুপি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ, আমাক খাবলৈ দিয়ক (Flood affected People Requested CM to help them) ৷ তিনিদিন অনাহাৰে মথাউৰিত বাসস্থান ৰঙামাটি বন্যাৰ্তৰৰ। মঙলদৈত বানপানীত পৰি মৃত্যু হোৱা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Child died in flood in Mangaldai) ।

মঙলবাৰে পুৱাই শিৱসেনাৰ ১১ গৰাকী বিধায়ক চুৰাটৰ এখন হোটেলত উপস্থিত হৈছে (11 Shiv Sena MLAs in Surat)। বিধায়কসকলৰ ভিতৰত মন্ত্ৰী একনাথ চিন্দেও আছে । বিধায়ক কেইগৰাকীয়ে বিজেপি দললৈ যোৱাৰ কুছকাৱাজ চলাইছে বুলি বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

অভিনেত্ৰী হিনা খানে কইনাৰ সাজেৰে খোজ দিলে ৰেম্পত ৷ এটা ফেশ্বন শ্ব'ত আহমেদাবাদ-ভিত্তিক এথনিক ৱেৰ ব্ৰেণ্ডৰ শ্ব'ষ্টপাৰ হৈ ৰেম্পত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷