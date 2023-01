১০৮ সংখ্যক ভাৰতীয় বিজ্ঞান কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰসন্ত তুকাদোজী মহাৰাজ নাগপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ (Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University)। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মো়ডীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় বিজ্ঞান কংগ্ৰেছ উদ্বোধন কৰে । এই অধিবেশন পাঁচদিন চলিব ।

অৰুণাচল প্ৰদেশত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিং (Defence Minister at Arunachal pradesh)

সংসদৰ ২০২৩ চনৰ বাজেট অধিবেশন ৩১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব (parliaments budget session 2023) । আনহাতে, ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব ১ ফেব্ৰুৱাৰীত ।

এইবাৰ সোণতলী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ বৃত্তি কেলেংকাৰী । ছাত্ৰ বৃত্তি আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ পুঁজিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত আটক মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ (Sontoli college principal detained for scholarship scam) । লগতে আটক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীও ।

নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো সপ্তাহতে শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত দেখা গ'ল অভিনৱ প্ৰতিবাদ । শিৱসাগৰ নগৰত অকলে প্ৰতিবাদত বহিল ইণ্ডিয়ান পেট্ৰিয়টিক ফেডাৰেচন চ'চিয়েলিষ্টৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰাঞ্জল ৰাজগুৰু (IPFS Chief Coordinator protest in Sivasagar)। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে প্ৰাঞ্জল ৰাজগুৰুৱে ।

এঙাৰ আৰু চাহপাতেৰে ছবি অংকন কৰি প্ৰশংসিত হ’ল আমগুৰিৰ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী ৷ প্ৰতিভাৱান যুৱকজনৰ নাম হ’ল চাৰিং কাকতি গাঁৱৰ নৱজ্যোতি কাকতি (painting with embers and tea leaves by Nabajyoti)

ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দল উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে (Bharat Jodo Yatra in UP)। মাভিকলা গাঁৱৰ ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত এই দলটো নিশা বিশ্ৰাম কৰিব । শিবিৰ স্থাপন আৰু ১০ হাজাৰ লোকৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৰিজৰ্টত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী ভিআইপি কংগ্ৰেছ নেতাক ৰখা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

কলিয়াবৰৰ নলতলি গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এটা পহু পোৱালী । পথাৰত গৰু এৰাল দিবলৈ গৈ স্থানীয় এজন লোকে উদ্ধাৰ কৰে পহু পোৱালীটো (Deer Rescued at Kaliabor)। নলতলি গাঁৱৰ ধনেশ্বৰ ভূঞা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ জ্যোতিস্মান ভূঞাই উদ্ধাৰ কৰে মাকৰ পৰা বিচিন্ন হোৱা এই পোৱালীটো । পিছত পহুটো বন বিভাগক গতাই দিয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী পিতা-পুত্ৰই ।

লখিমপুৰত বিজ্ঞাপন, সাক্ষাৎকাৰ, বাচনি অবিহনেই অংগনবাদী কৰ্মী-সহায়িকাক নিযুক্তি (Anganwadi Centre in Assam)। শিশু অবিহনেই চলি আছে বহু অংগনবাদী কেন্দ্ৰ । দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ । থানাত তৰিলে গোচৰ (Anganwadi Centre in Lakhimpur)।

৪ চে:মি×৩.২ চে:মি:মুখা প্ৰস্তুত কৰি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ সুদৰ্শন শইকীয়া (India Book of Records)। তেওঁ ২০১৮ চনৰ পৰা মুখাশিল্পৰ লগত জড়িত হৈ নৰসিংহ, পুতনা, মৎস্য, অজগৰ, অঘাসুৰ আদিৰ মুখা প্ৰস্তুত কৰিছে ।