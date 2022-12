ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ মহলত ১৮ গৰাকী আই এ এছ বিষয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে (18 IAS officers from Assam promoted)। পদোন্নতি দিয়াৰ লগতে সামান্য সাল-সলনিও কৰা হৈছে । উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰক পদোন্নতি দিয়া হৈছে । বিত্ত আৰু পশু পালন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰ্লিকাৰক অতিৰিক্ত দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ।

জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাতত পৰিণত হৈছে ফিল’বাৰী পশু চিকিৎসালয়খন ৷ কাণসাৰ নাই পশুপালন বিভাগ কিম্বা স্থানীয় বিধায়কৰ ৷ চিকিৎসালয়খনত এজন চিকিৎসক আছে যদিও বছৰৰ অৰ্ধেক দিনেই নাহে চিকিৎসালয়লৈ ৷ পশু চিকিৎসালয়খন ৰাইজৰ উপযোগী হোৱাকৈ পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ দাবী ফিল’বাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ (Phillobari Veterinary hospital) ৷

পবা বনাঞ্চলত গছপুলি ৰোপণৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুর্নীতি (Corruption in Reforestation) ৷ বৃক্ষৰোপণ আৰু পুনৰ বনানীকৰণৰ নামত লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ কৰ্মজ্যোতি ফাৰ্মৰ বিৰুদ্ধে ৷ সেয়াহে তদন্ত কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৷

মাজত মাথোঁ কেইটামান মুহুৰ্ত । পুৰণি বৰ্ষটোক বিদায় দি নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী । নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ নামত যাতে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাকে লৈ সষ্টম হৈছে জিলা প্ৰশাসনসমূহ । নৱবৰ্ষত জনতাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনো (Marigaon police strict on drink and drive) ।

অসম সন্তান সুজয় লাল থাউচেন অতিৰিক্তভাৱে সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ পদত অধিস্থিত হ’ল ৷ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰধান হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে সুজয় লাল থাউচেনে (IPS Sujoy Lal Thaosen)৷

মাজুলী মচুৱা চাপৰিৰ ৫০০ বিঘা মাটিত সৰিয়হৰ খেতিৰে ১৫০ পৰিয়ালৰ আত্ম-সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে বিধায়ক ভূৱন গামে (Mustard cultivation in Majuli)। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত মাজুলীত আৰম্ভ হৈছে কৃষি বিপ্লৱ । ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ যুৱকসকল কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব বুলি আশাবাদী বিধায়কগৰাকী ।

বদৰপুৰত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive fire breaks out Badarpur) ৷ অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় বাদেউত্তৰ গাঁৱৰ ফাৰুক আহমেদ আৰু ফখৰ উদ্দিনৰ বাসগৃহ ৷

বিশ্বৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ফুটবলখেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো । চৌদি আৰৱৰ এটা ফুটবল ক্লাব আল-নাছৰৰ সৈতে দুবছৰীয়া চুক্তি সম্পন্ন কৰিছে তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে (Cristiano Ronaldo signs with Al Nassr)। খেলুৱৈগৰাকীয়ে বছৰি ৭৫ নিযুত ডলাৰ লাভ কৰিব ।

কলিয়াবৰত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ(Wild elephants menace continuing for long time in Kaliabar) । শুকুৰবাৰে নিশা পুনৰ বৰভকতি, দুলাল মাধৱ গাঁৱৰ কেইবাঘৰো লোকৰ বাসগৃহ, ভড়াল ভাঙি তাণ্ডৱ চলালে বন‍্যহস্তীয়ে(Wild elephants destroy house in Kaliabar) ।

ধেমাজি নগৰৰ ৫নং ৱাৰ্ডত পথৰ দুৰৱস্থা (Poor condition road in Dhemaji) ৷ পথচোৱাই এতিয়া জীয়াতু ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। ধেমাজি নগৰৰ নলনিপামৰ পৰা ধেমাজি আৰক্ষী ৰিজাৰ্ভ আৰু তুলসীবাৰী হৈ পুনৰ ৬নং ৱাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা পথচোৱা এতিয়া পৰিণত হৈছে মৰণফান্দত ৷