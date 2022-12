ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শণিবাৰে পৰিদৰ্শন কৰিলে নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেডৰ নতুন প্ৰকল্পটো (CM visited Assam Petrochemical Limited)। নিৰ্মীয়মাণ ৫০০ টন উৎপাদনক্ষম মিথানল প্ৰকল্পটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে । এই প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰকল্পটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (CM Himanta Biswa Sarma at Dibrugarh)।

অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ বেলট বাকচ খোলা হৈছে । লগে লগে নলবাৰী পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা (Asam Sahitya Sabha Election vote counting)। অসম সাহিত্য সভাৰ তিনিটাকৈ পদৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু নিৰ্বাচনী বিষয়া ।

অপৰাধ তথা এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰসংগকলৈ উত্তপ্ত সদন (Assam Assembly winter Session)। এঘণ্টাৰ বাবে স্থগিত সদন । অপৰাধ তথা অপৰাধীৰ সমৰ্থন কৰা প্ৰতিজন বিৰোধী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই তদন্ত কৰাৰ দাবী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ।

নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ লগতে সহযোগী সংগঠনৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয়(ARSU laid foundation stone of session in Boko) । লাইখুঁটা স্থাপন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত কৃৰ্তি জলী(Kamrup District DC Krirti Jolly) । ৰাভা জনগোষ্ঠীয় পোছাক পৰিধান কৰি উপায়ুক্ত কৃৰ্তি জলীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে লাইখুঁটা স্থাপন কৰে । উল্লেখ্যে যে ২০২৩ ৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ৩, ৪ আৰু ৫ তাৰিখে বকোৰ জননেতা সব্যসাচী ৰাভা ছৌমৌৰছিনিদামত অনুষ্ঠিত হ'ব কামৰূপ জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ পঞ্চদশ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি(15th Biennial Session of Rabha Students Union) ।

শনিবাৰে বাগডোগ্ৰা বিমানবন্দৰৰ কাৰিকৰী এলেকাত মৃত সৈনিকসকলৰ নশ্বৰ দেহত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব (Tributes paid to soldier killed in accident in Bagdogra)। শুকুৰবাৰে পুৱা উত্তৰ ছিকিমৰ জেমাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত ১৬ গৰাকী জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল ।

ইংৰাজী নতুন বছৰলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজস্থলীসমূহতো ব্যাপক ভিৰ আৰম্ভ হৈছে । আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে বহুতে পথ সুৰক্ষা আইন উলংঘন কৰে আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় (Accident in Assam)। যাৰ বাবে এইবাৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM strict on accident prevention)। জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে পৰিবহণ বিভাগক দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ।

বৰপেটাত উন্মোচন কৰা হয় ধ্ৰুৱজ্য়োতি দাসৰ কাব্যগ্ৰন্থ 'টাকুৰীটো ঘূৰে বাবে' (Book release program in Barpeta) । বিশিষ্ট কবি নিলীম কুমাৰৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰা হয় কাব্যগ্ৰন্থখনি । গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিনীতা বৰা দেৱচৌধুৰী, অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰ, ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ দাসকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লেখক ।

কেৰালাত শোকাৱহ ঘটনা (Kumily road accident)৷ তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্থ ৷ নিহত কেইবাজনো লোক ৷

অহা ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৫ জানুৱাৰীলৈ কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৭৬ সংখ্যক সন্তোষ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰূপ ৩ ৰ খেল(76th Santosh Trophy at Kokrazar)। উক্ত প্ৰতিযোগিতাত ঘৰুৱা দল অসমৰ উপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ,তামিলনাডু, গোৱা, নাগালেণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশে অংশগ্ৰহণ কৰিব কৰিব ।

Sunny Leone Death Threats: ছবি এখনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত ছানী লিয়নীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ ভাৰতৰ পৰা 19 বছৰ বয়সতে মৃত্যুৰ ভাবুকিযুক্ত মেইল লাভ কৰিছিল (Sunny Leone news) ৷