Tezpur Medical College : জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা ৫ কৰ্মচাৰীক নিলম্বন

তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা ৫ জনক নিলম্বন (5 employees suspended from Tezpur MCH) । ভুৱা তথ্যৰে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ বাবে নিলম্বন কৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ।

IT Department raid in Sonapur: যোৰাবাটৰ ১৫ মাইলস্থিত কয়লা ডিপোত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান

সোণাপুৰত আয়কৰ বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান(Tax department raids in Sonapur) ৷ সুৰেশ ঠাকুৰীয়া নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত চলিছে এই অভিযান ৷ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই অভিযানৰ (IT Department raid in Sonapur) ৷

IT Department raid: ব্যৱসায়ী তথা ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান

গুৱাহাটীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান (IT Department raid in Guwahati) ৷ ব্যৱসায়ী, ঠিকাদাৰ নৃপেন দাসৰ গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ বাসগৃহত চলিছে এই অভিযান ৷

Press Club of India : ৱায়াৰৰ সম্পাদক আৰু সাংবাদিকৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ তালাচী, চিন্তিত ভাৰতীয় প্ৰেছ ক্লাব

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ (BJP national IT department) মুৰব্বীয়ে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত দিল্লী আৰক্ষীয়ে 31 অক্টোবৰ, 2022 তাৰিখে The Wire-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ ঘৰ আৰু কাৰ্যালয় চৌহদত চলোৱা তালাচীত ভাৰতীয় প্ৰেছ ক্লাব চিন্তিত (Press Club of India) ।

Children Friendly Room in Goalpara : গোৱালপাৰাত মুকলি শিশু মিত্ৰ কক্ষ

শিশুৰ মানসিক চিন্তাধাৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিয়ে গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন থানাতে স্থাপন কৰা হৈছে শিশু মিত্ৰ কক্ষ (Children Friendly Room in Goalpara)। বিশেষ কোঠাবোৰ শিশুসুলভভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বেৰত অংকন কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি । খেলৰ সামগ্ৰীও আছে কোঠাবোৰত ।

World Fertility Day 2022: প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত থকা যিকোনো সমস্যা সন্দৰ্ভত সজাগতাৰ প্ৰয়োজন

2 নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় বিশ্ব প্ৰজনন দিৱস, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে বন্ধ্যাত্ব বা প্ৰজনন সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰৰ বিষয়ে সকলো লোককে অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু সজাগ কৰি তোলা ৷ সকলোৱে যাতে নিজে আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোক সন্মুখীন হৈ থকা সমস্যাৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলাই এই দিৱস উদযাপনৰ লক্ষ্য ।

Barmese supari seized in Guwahati: গুৱাহাটীত বাৰ্মিজ চুপাৰীসহ আটক বহুকেইটা সৰবৰাহকাৰী

ৰাজ্যত বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ চোৰাং সৰবৰাহ (Barmese Supari) । পুনৰ জব্দ চুপাৰি ভৰ্তি বাহন । তিনিখনকৈ বাহনত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি । হাতীগাঁও আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত জব্দ বাহনভৰ্তি বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি । অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল চুপাৰিখিনি । লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৮ সৰবৰাহকাৰীক ।

Generosity of government teacher: এগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মহানুভৱতাই জিনিছে লক্ষ্যজনৰ হৃদয়

টীয়কৰ এগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মহানুভৱতা(generosity of a government teacher in Tiyok) ৷ নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে বিদ্যালয় চৌহদৰ পকী বেৰ নিৰ্মাণ কৰি অৱসৰৰ দিনা চমজালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ৷

Srk birthday, অভিনেতাজনৰ জন্মদিনত জানো আহক জীৱনটো কেনেদৰে চাই শ্বাহৰুখ খানে

SRK turns 57, নিজে অভিনয় কৰা ছবি সমূহৰ পৰা জীৱন সন্দৰ্ভত কি কি শিক্ষা লৈছিল শ্বাহৰুখে জানো আহক-

DAC Election 2022: প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়, এইবাৰ গামোচাৰে ভোটাৰৰ মন ভুলোৱাৰ চেষ্টা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ

দেউৰী গামোচাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা(Bimal Borah campaign for DAC Election 2022) ৷ গামোচাৰে ভোটাৰৰ মন জয়ৰ চেষ্টা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ(Gamocha Issue in DAC election) ৷