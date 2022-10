Last rites of Neel Pawan Baruah : কলাৰ কেনভাচত বন্দী হ’ল নীলপৱন বৰুৱা

শোকত ম্ৰিয়মান ৰাজ্যবাসী ৷ সকলোৱে কান্দিছে হিয়া ঢাকুৰি ৷ কলা ভালপোৱা সেই নীলপৱন আজি বন্দী হৈছে আনৰ কলাৰ কেনভাচত (Funeral of Neel Pawan Baruah) ৷ স্বৰ্গ ৰথত উঠি অন্তিম যাত্ৰা কৰিছে চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাই (Last journey of Neel Pawan Baruah) ৷

Miyan Museum Controversy: ৰাজনীতিকৰণ নিবিচাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে; শিৱামণি বৰাৰ সন্দেহ এয়া বিজেপিৰ কাম

মিঞা মিউজিয়ামক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Miyan Museum Controversy)। এইবোৰ সকলো বিজেপিৰে ছত্ৰছাঁয়াত হৈ আছে বুলি অভিযোগ কৰে শিবামণি বৰাই ।

Elon Musk announcement : নিষিদ্ধ টুইটাৰ একাউণ্ট সহজে Restore নহয়

নিষিদ্ধ একাউণ্টৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে নতুন কণ্টেণ্ট মডাৰেশ্যন কাউন্সিল গঠন কৰা হ'ব (Twitter will form content moderation council)। কণ্টেণ্ট মডাৰেশ্যন কাউন্সিলৰ সমীক্ষাৰ পূৰ্বে কোনো নিষিদ্ধ একাউণ্ট 'Restore' কৰা নহ'ব । টুইটযোগে ঘোষণা কৰিলে চীফ টুইট এলন মাস্কে ।

Chhath puja 2022: খাৰুপেটীয়াত ষঠ পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন

সমগ্ৰ দেশতে বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত পালন কৰা হৈছে ষঠ পূজা । খাৰুপেটীয়াতো ভগৱান সূৰ্য দেৱতা ষঠী মৈয়াৰ পুজা আৰাধনাৰ ব্যাপক আয়োজন (Chhath puja significance) । ৩০ আৰু ৩১ অক্টোবৰত দুদিনীয়াকৈ নদীৰ ঘাটত আয়োজন হ'বলগীয়া ষঠ পূজাস্থলীত সীমাহীন ব্যষ্টতা ।

Credit score : ক্ৰেডিট স্ক'ৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে বিত্তীয় বিশ্বাসৰ প্ৰ'ফাইল, সাৱধান হওক

ক্ৰেডিট স্ক'ৰে আপোনাৰ মৌলিক ট্ৰাষ্ট প্ৰ'ফাইল নিৰ্ধাৰণ কৰে (Credit score defines basic trust profile) । যিয়ে কেৱল নতুন ঋণ লাভ কৰাৰ বাবে আপোনাৰ যোগ্যতায়েই নহয়, আপুনি আৰ্থিকভাৱে কিমান শৃংখলাবদ্ধ সেয়াও সূচায় । আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ ওপৰত চকু ফুৰালে আপোনাৰ দৈনন্দিন বিত্তীয় অভ্যাসবোৰ পৰিস্কাৰ হৈ পৰে । গতিকে এটা ভাল ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বজাই ৰাখিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক (maintain good credit score) ।

Jaya Bachchan latest news: নাতিনী নব্যাৰ বিবাহ বিহীন সন্তান থাকিলে কোনো আপত্তি নাই জয়া বচ্চনৰ

হিন্দী ছবি জগতৰ প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী জয়া বচ্চনে কৈছে যে নাতিনী নব্যা নভেলী নন্দাৰ "বিবাহ বিহীন সন্তান" হোৱাত তেওঁৰ কোনো আপত্তি নাই (Jaya Bachchan news) ।

Kartik Aaryan latest news: আহমেদাবাদৰ ৰাজপথত প্ৰিয় অভিনেতাক দেখি ভিৰ কৰিলেহি অনুৰাগীয়ে

নতুন ছবি সত্যপ্ৰেম কী কথাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে শুকুৰবাৰে আহমেদাবাদলৈ ৰাওনা হয় কাৰ্তিক আৰ্য়ান । গুজৰাটৰ বিখ্যাত চহৰখনৰ স্থানীয় ৰাস্তাবোৰ চাবলৈ ওলাই অহাৰ সময়ত অভিনেতাজনক চাৰিওপিনৰ পৰা ঘেৰি ধৰে অনুৰাগীয়ে ৷ ৰাজপথত ভিৰ কৰি সকলোৱে কাৰ্তিকৰ পিছে পিছে যাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ চাওক ভিডিঅ’-

Viral photo of Nalbari civil hospital: চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন কক্ষত সুখনিদ্ৰা দুটা কুকুৰৰ

এখন চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন কক্ষৰ বিচনা আৰু টেবুলত শুই থকা দেখা গৈছে দুটা কুকুৰ (Dog entered in Hospital emergency ward) ৷ চ’ছিয়েল মিডিয়াত ইয়াকে লৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ফটোখন নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বুলি চৰ্চিত হৈছে (Viral photo of emergency ward of Hospital) ৷

Corrupted govt employee arrested : উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল অসম চৰকাৰৰ যুটীয়া সচিব কে কে শৰ্মা

শুকুৰবাৰে আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল পুনৰ আন এজন শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়া (Corrupted govt employee arrested) ৷ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল অসম চৰকাৰৰ যুটীয়া সচিব কে কে শৰ্মা (Vigilance and Anti Corruption Assam)) ৷ এখন ছিকিউৰিটী ফাৰ্মৰ অনুজ্ঞা পত্ৰ নবীকৰণৰ নামত লৈছিল উৎকোচ ৷ উৎকোচ লৈয়ে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল শৰ্মা ৷

চেতনা পাণ্ডেৰ শেহতীয়া ফটো দেখি মতলীয়া হৈ পৰিল অনুৰাগী

চাওক অভিনেত্ৰী চেতনা পাণ্ডেৰ কেইখনমান আকৰ্ষণীয় ফটো -