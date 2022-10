JK Police and 23 RR Army joint search operation: বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ

গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু 23 ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলচ সেনাই বনাঞ্চলত অভিযান চলায় আৰু সন্দেহযুক্ত আত্মগোপন স্থানসমূহত তালাচী চলায় অন্যান্য বস্তুৰ লগতে অস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ জব্দ কৰে (joint search operation of JK Police and 23 RR Army)৷ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত চলায় এই অভিযান ৷

FCRA License of RGF : ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচনৰ পঞ্জীয়ন বাতিল

ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচনৰ বিদেশী অৱদান নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ (FCRA) অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচন আৰু ইয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ এখন লিখিত জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ আন্তঃমন্ত্ৰালয় সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচন (RGF)ৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰা হৈছে ।

Fency bazar road accident: ফাঁচী বজাৰত ৰচীত লাগি মৃত্যু এজনৰ

ফাঁচী বজাৰত পথ দুৰ্ঘটনা(Fency bazar road accident) ৷ পথৰ মাজত টানি থোৱা ৰচীত লাগি মৃত্যু এজনৰ ৷

Arunachal Helicopter Tragedy : বিশেষ হেলিকপ্টাৰযোগে প্ৰেৰণ তিনি জোৱানৰ নশ্বৰদেহ

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ মিজিঙত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (Army helicopter crash in Arunachal Pradesh) ৷ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰীৰ দল নিয়োজিত কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে ৷ ৫ সেনা জোৱানৰ মৃত্যু এই দুৰ্ঘটনাত । দুৰ্ঘটনাত নিহত ৰাজস্থানৰ তিনি জোৱানৰ মৃতদেহ তেওঁলোকৰ নিজ নিজ বাসগৃহলৈ প্ৰেৰণ ।

Asias largest banana market: এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ দৰংগিৰি কলৰ বজাৰত মেলা সদৃশ পৰিৱেশ

পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী ৷ আহি আছে ষ্‌ট পূজাও ৷ দীপাৱলী আৰু ষট পূজাৰ আগমূহুৰ্তত অসম আৰু মেঘালয়ৰ কলেৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰাৰ দৰংগিৰিত থকা এছিয়াৰ বিখ্যাত কলৰ বজাৰ (Darangiri Asias largest banana market) ৷

Donating hair to cancer patient: 2 বছৰীয়া শিশুৱে দাঙি ধৰিলে মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন

ভয়ংকৰ ৰোগ বুলি গণ্য কৰা কৰ্কট ৰোগক ৷ সমগ্ৰ বিশ্বতে এই ৰোগে বহু লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে । বিশেষকৈ ভাৰতত এই ৰোগৰে আক্ৰান্ত হৈছে বহুলোক ৷ এই ৰোগৰ চিকিৎসাত কেমোথেৰাপি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ৰোগীয়ে হেৰুৱাই পেলাই চুলি ৷ এইক্ষেত্ৰত মঙলুৰুৰ এহাল দম্পতীয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এগৰাকী কৰ্কট ৰোগীক নিজৰ কন্যাৰ চুলি দান কৰি মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে (Donating hair to cancer patient) ।

India vs Pakistan T20 World Cup 2022 : ২২ গজৰ ৰণত ভাৰত আৰু পাকিস্তান

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত অনুষ্ঠিত হ'ব হাইভল্টেজ খেলখন (IND vs PAK T20 World Cup match)। দুয়োটা দলৰ বাবে চুপাৰ-১২ৰ প্ৰথম খেল । দুয়োটা দলেই খেলখনত জয়ী হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিব । ভাৰতীয় দলটোত কোন কোন খেলুৱৈ থাকিব ?

Teacher quarrel: বিদ্যালয়তে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ দুৰ্বাদল কাজিয়া

যি বৃত্তি সদায় শীৰ্ষত সেই বৃত্তিত কালিমা সানিছে একাংশ শিক্ষকে । বিদ্যালয় নহয় যেন মাছৰ বজাৰহে । বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে প্ৰধান শিক্ষক তথা সহ শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া । শিক্ষকৰ কাজিয়াত অতিষ্ঠ অভিভাৱক(Quarrel among teachers of school of Moran) ।

Principal Accused of embezzling money: ২০ লক্ষাধিক টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে

এইবাৰ পুনৰ দুৰ্নীতিৰ বোকাত লুতুৰি-পুতুৰি খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে । একাধিক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গেৰুৱাটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বাহাৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে (Principal Accused of embezzling money) । বিদ্যালয়খনৰ নামত অহা বিভিন্ন শিতানৰ পৰা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰায় ২০ লক্ষাধিক টকা আত্মসাৎ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ একাংশ স্থানীয় ৰাইজে ।

Diwali Puja 2022: দীপাৱলীৰ দিনা ৰাশি অনুযায়ী এনেদৰে পূজা কৰিলে লাভ কৰিব মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ

দীপাৱলীৰ দিনা দেৱী লক্ষ্মী আৰু ভগৱান গণেশক পূৰ্ণ ৰীতি-নীতিৰে পূজা কৰা হয় । দীপাৱলীৰ বিশেষ দিনটোত ৰাশিফল ​​অনুসৰি দেৱী লক্ষ্মীক পূজা কৰি সকলো কামনা পূৰণ কৰিব পাৰি । তেন্তে জানো আহক কোনটো ৰাশিৰ লোকে কিদৰে লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা কৰিব লাগে ৷