প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোহাঁয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে (Hiren Gohain's reaction on State government education policy) ৷ তথাকথিত শিক্ষা সংস্কাৰে আমাৰ শিক্ষাত কোনো ফল নিদিয়ে বুলি মন্তব্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীৰ ৷

ব্ৰাজিলত প্ৰথমটো মাঙ্কিপক্স সম্পৰ্কীয় মৃত্যুৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে (Brazil confirms 1st monkeypox related death)। দেশখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । ৪১ বছৰীয়া লোকজন কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল ।

সুৰাৰ বিপনীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰা ধন লৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল মৰিগাঁৱৰ আৱকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষক বৰষা বৰা বৰদলৈ(CM vigilance arrested Morigaon excise superintendent)৷ ইয়াৰ পিছতে বৰষাৰ গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় চহৰস্থিত বৈৰাগীমঠৰ বাসগৃহটো ছীল কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে ৷

নয়দাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ মাৰ্চিডিছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত এজন ই-ৰিক্সা চালক (29)(Rickshaw driver death collision with Mercedes)৷

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে CTC মেচিনত সোমাই মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘতপ্ৰাপ্ত হোৱা মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল লক্ষ্মী টি গ্ৰুপৰ অধীনত থকা লেপেটকটা চাহ বাগিচাক (Compensation for Moina Nayak) ৷ কিন্তু শ্ৰম আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন লক্ষ্মী টি গ্ৰুপৰ ।

দুলীয়াজানৰ মায়াজান চাহ বাগিছাত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ (Tea workers protest in Duliajan) ৷

বিগত কেইটামান মাহৰ পৰা সমগ্ৰ কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত একাধিক মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে (Encounters between terrorists and security forces) । এই সংঘৰ্ষত বহুকেইজন সন্ত্ৰাসবাদী আৰু তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ নেতাও নিহত হৈছে । ইয়াৰে অধিকাংশ অভিযান নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আৰু সেনাই যৌথভাৱে চলাই আহিছে ।

এচাম নিষ্ঠাবান, কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰক্ষীৰ লোকে এতিয়াও মানৱতাক জীয়াই ৰাখিছে আৰু তাৰ বাবেই হয়তো আমাৰ সমাজখন সম্পূৰ্ণৰূপে অৰাজক হৈ পৰা নাই । শেহতীয়াকৈ কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা এনে এখন ছবি দেখা গ'ল বৰপেটা জিলাত ৷

মহাৰাষ্ট্ৰৰ আকোলা ষ্টেচনৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 2 কিলো সোণ আৰু 100 কিলো ৰূপ (Two kg of gold 100 kg of silver seized) ৷ এটা বেগত অনা হৈছিল বৃহৎ পৰিমানৰ সোণ-ৰূপখিনি ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰেল আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত(Police still investigating the incident) ৷

১৪ বছৰীয়া স্কোৱাছ খেলুৱৈ অনাহাত সিঙৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ । মহিলা একক প্ৰতিযোগিতাত বিজয় সাব্যস্ত কৰে অনাহাতে (Anahat Singh wins squash women single in CWG)। ছেইণ্ট ভিনচেণ্ট এণ্ড গ্ৰেনাডাইনছৰ খেলুৱৈ জাডা ৰছক পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে । অনাহাতৰ প্ৰদৰ্শনত সন্তুষ্ট প্ৰশিক্ষক ।