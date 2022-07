Atulananda Goswami Passes Away: বিশিষ্ট সাহিত্যিক অতুলানন্দ গোস্বামীৰ দেহাৱসান

‘নামঘৰীয়া’ৰ স্ৰষ্টাৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ৷ আজি পুৱা ৫.১৫ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিকiৰাকীয়ে (Prominent writer Atulananda Goswami passes away at GMCH) ৷

Population Control Bill: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বিধেয়কৰ ক্ষেত্ৰত অসম এক উদাহৰণ হোৱা উচিত: ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৫ দিনীয়া দিল্লী ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তি (Assam Cm 5 days Delhi visit)। এই ভ্ৰমণত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । শিলচৰৰ সেউজ ক্ষেত্ৰ প্ৰকল্প, অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Ardhendu Kumar Dey passes away: প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে'ৰ দেহাৱসান

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে'ৰ দেহাৱসান (Ardhendu Kumar Dey passes away at GMCH in Guwahati) ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল ৮৪ বছৰ ।

Gunfight rages in Kulgam: জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগামত এনকাউণ্টাৰ

বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগামৰ ব্ৰেইহাৰ্ড কাঠপোৰা অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে সংঘৰ্ষ (Encounter between militants and security forces) ।

Endangered snake found dead: দীপৰ বিলৰ ৰেলআলিত বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ সাপৰ মৃত্যু

দীপৰ বিলৰ ৰেলআলিত ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ সাপৰ(Endangered species of snake dies on railway line) ৷ দ্ৰুতবেগী ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

Bijli Mahotsav in Baksha: বৰমাত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিজুলী মহোৎসৱ

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে পালন কৰা আজাদি কা অমৃত মহোৎসৱৰ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতৰ শক্তি মন্ত্ৰালয়, জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেডৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে বাক্সাত 'বিজুলী মহোৎসৱ'ৰ আয়োজন কৰা হয় (Union Ministry of Power organises Bijli Mahotsav) ৷

Monkeypox vaccine: অচিৰেই উপলব্ধ হ'ব মাংকিপক্সৰ প্ৰতিষেধক !

ভাৰতত অচিৰেই উপলব্ধ হ'ব মাংকিপক্সৰ প্ৰতিষেধক ৷ ভেকচিন নিৰ্মাতা আদাৰ পুনাৱালাৰ আশাব্যঞ্জক মন্তব্য(Adar Poonawalla Said On Making Vaccine) ৷

Cross Voting in President Election: গাড্ডাৰৰ তালিকা লৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিল ভূপেন বৰা

ক্ৰছ ভোটিং তথা গাড্ডাৰী কৰা দলৰ ছয় বিধায়কৰ তালিকা লৈ আজি দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা (APCC president Bhupen Bora)। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা ছয় বিধায়কৰ তালিকা দিব কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডক । হাইকামাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই ছয় বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ।

GPS-CCTV যোগে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰীক্ষণত চলিব লাগিব স্কুলবাছ : গৌতম দাস

জিপিএছ, চিচি টিভিৰ যোগে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কঠোৰ নিৰীক্ষণত চলিব লাগিব স্কুলবাছ (School authorities will now have to monitor movement of buses) ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তৎপৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগে ৷ এই কথা সদৰি কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে ৷

Kargil Vijay Diwas 2022 : শ্ৰীনগৰত কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কাৰ্গিল বিজয় দিৱস পালন কৰা হৈছে (Kargil Vijay Diwas)। শ্ৰীনগৰত দিৱসৰ বিশাল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ।