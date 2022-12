আজিও চৰ্চাত আছে ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ড (DU Ragging Case) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাচতে ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ বাবে এখন কমিটী গঠন কৰা হৈছিল (Anti ragging commitee of Dibrugarh University) । শুকুৰবাৰে নিশা এই কমিটীৰ ওচৰত ভাষ্য প্ৰদান কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য জিতেন হাজৰিকাই (VC of DU giving statement on ragging) ।

গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙিৰ উদয়ন চাহ বাগিচাত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অঘটন (Elephant attack at Udayan Tea Estate) । বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হয় এটি কিশোৰ । উত্তম তাঁতী নামৰ কিশোৰটি উদয়ন চাহ বাগিচাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

নলবাৰীৰ ধমধমাৰ সমীপৱৰ্তী গোৱালবিলৰ ধাননি পথাৰত ব্যস্ত UPPLৰ কৰ্মীসকল(UPPL workers busy in paddy fields) । হাতত কাঁচি লৈ আঘোনৰ সোনোৱালী শস্য চপোৱাত ব্যস্ত হৈ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে UPPLৰ দলীয় কৰ্মীসকল ।

শুকুৰবাৰে কালাইনত ইটা ভাটাত সংঘটিত হয় এক দুৰ্ঘটনা ৷ এই দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে শিশুসহ নিহত হৈছে পাঁচজন লোক (kalain Brick Kiln Accident) ৷ ইটা নিৰ্মাণৰ বাবে চিমনিত জুই দিয়াৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Brick Kiln Chimney break in Cachar) ৷

নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰী আৱাসত অসম দিৱস উদযাপন(Assam Day celebration in Delhi) । মহান স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যু-কা-ফাই বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়ি যোৱাৰ বাবেই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত পৰিচয় দিব পাৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

শুকুৰবাৰে বিয়লি মোনাবাৰীত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Biswanath)৷ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় দুই বাইক আৰোহী ৷

আদিত্য নাৰ্চিং হোমত আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'লে ডিব্ৰুগড়ৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুকে(Dibrugarh district DC) ধৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়(Dibrugarh university) কৰ্তৃপক্ষৰ এটা সঁজাতি দলে । উপায়ুক্তৰ আগত ভুক্তভোগী ছাত্ৰ আনন্দ শৰ্মাই ক'লে(DU Ragging victim Anand Sarmah), ‘‘মোৰ কাৰণে বেলেগৰ বদনাম হোৱাটো নিবিচাৰোঁ । মই সদায় সত্যটো বিচাৰোঁ । কিন্তু সকলোৱে জানক বুলিয়েই জপিয়াইছিলোঁ’’ ।

তিতাবৰত আজি উপষ্ঠিত হয় ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা(Bharat jodo yatra) ৷ ভাৰত জোড়ো কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে(Bharat jodo yatra in Titabar) ।

শুকুৰবাৰে নিশা কংগ্ৰেছৰ "ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা"ই যোৰহাট জিলাত প্ৰৱেশ কৰে । জিলাখনত উপস্থিত হৈয়েই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে(AIUDF chief Badruddin Ajmal) হিন্দু বিবাহ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

যোৰহাটৰ কাছাৰীময়দানত আৰম্ভ হ'ল অসম গ্ৰন্থ মেলা, যোৰহাট (Assam Book Fair Jorhat) ৷ গ্ৰন্থমেলাখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট লেখক, ভাষাবিদ নাহেন্দ্ৰ পাদুন, দিল্লীৰ বিশিষ্ট লেখক-গৱেষক আৰ্শিয়া শেঠী, বিশিষ্ট লেখক ড৹ কুলদ্বীপ চান্দ আদি বৰেণ্য লোক ৷