জি-20 সন্মিলনৰ 17 তম সংস্কৰণ (G 20 Summit )আৰম্ভ হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰক মোদীক সাক্ষাৎ কৰে (PM Modi meets Rishi Sunak)৷ এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি ছুনাকে ব্ৰিটেইনত কৰ্মৰত ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ 3,000 ভিছাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে (Sunak greenlights 3000 UK visas for Indians)৷

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান(Biden calls emergency meeting after missile hits Poland) । ৰাছিয়াত নিৰ্মিত মিছাইলে পোলেণ্ডত আঘাত কৰাৰ কৰাৰ পাচতেই জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰে বাইডেনে । পোলেণ্ডত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া(Russia Ukraine War update) ।

অসমৰ সংগীতজগতত অন্যতম স্থান অধিকাৰ কৰা, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে ১৮ নৱেম্বৰত গৰকিব ৫০ টি বৰ্ষ(50th birthday of Zubeen Garg) । যোৰহাটত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিল্পী গৰাকীয়ে নিজৰ ৫০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিব জন্ম জিলাখনতে । সেয়ে মঙলবাৰে নিশাই যোৰহাটত উপস্থিত হয় জুবিন(Zubeen Garg in Jorhat) ।

চৌদিশে এতিয়া ৰাসোৎসৱৰ ব্যাপক আনন্দ(Raas festival in Assam) । ৰাসৰ এই আনন্দৰ মাজতে টিহুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱত মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Biswa Sarmah in Tihu Raas Festival) । ৰাসস্থলীত উপস্থিত হৈ টিহুবাসীক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে(CM addresses the people of Tihu) শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা তথা কৃষ্ণভক্তিক লৈ এক তত্বগধুৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত বৃন্দাবন তথা কৃষ্ণৰ নান্দনিক দৃশ্যৰ বৰ্ণনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ(Mount Everest, the world's highest peak) কৰি অসম তথা ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা মৰাণৰ সমীপৰ চেপনৰ নৱ কুমাৰ ফুকন এইবাৰ পুনৰ আৰোহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰ্জেণ্টিনাৰ মাউণ্ট একংকাগোৱালৈ(Aconcagua, the highest mountain in the Americas) । এই কণ্টকময় যাত্ৰাক সফলভাৱে পাৰ কৰাৰ কামনাৰে মঙলবাৰে মৰাণহাট পৰিদৰ্শন ভৱনত মৰাণহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত এক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিতৰ্কৰ(Srimanta Sankardev Sangha controversy) মাজতে আমগুৰিত সংঘত যোগদান কৰিলে ৭৮ টা পৰিয়ালে(78 families join Srimanta Sankardev Sangha) ৷ নাজিৰা জিলাৰ দোপদৰ আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত ৬ খন প্ৰাথমিক শাখা গঠন কৰি আমগুৰিৰ বৰছিলা বাগিচা আৰু মাজগাঁৱত ৭৮ টা পৰিয়ালে যোগদান কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত ৷ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালকেইটাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত যোগদান কৰি সংঘৰ নীতি-আদৰ্শ মানি চলাৰো সংকল্প গ্ৰহণ কৰে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নাজিৰা জিলা অন্তৰ্গত দোপদৰ আঞ্চলিক সম্পাদক প্ৰশান্ত বৰা একক প্ৰচেষ্টাত ক্ৰমে মাজগাঁও আদৰ্শ প্ৰাথমিক শাখা, বৃন্দাবন, গোপাল গোবিন্দ, গোবিন্দ নগৰ, মণিকাঞ্চন আৰু কৃষ্ণ সূয্য নামেৰে প্ৰাথমিক শাখাকেইখন গঠন কৰা হয়(Srimanta Sankardev Sangha in Amguri) ।

বৰ্তমান সময়ত খাদ্যাভাস আৰু জীৱনশৈলীৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা, কৰ্কট ৰোগ, পক্ষাঘাত, যকৃত, বৃক্ক আদিৰ ফলত বহুলোক গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা দেখা গৈছে । তেনে ক্ষেত্ৰত এখন উপযুক্ত স্বাস্থ্য বীমা পলিচিয়ে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে (Critical care health policies rescue families)। কিন্তু কি ধৰণৰ পলিচি ল'ব সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।

শোণিতপুৰত ভোটাৰ তালিকাৰ সংক্ষিপ্ত সংশোধনৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন । শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই মঙলবাৰে বিয়লি ফ্লেগ অফ কৰে এই সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলীৰ(Awareness Cycle Rally) ।

পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ABCI Infrastructure Pvt Ltdয়ে শ্ৰমিকসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল নে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ কোম্পানীটোৱে কোনো সুদোত্তৰ দিব পৰা নাই ঘটনাৰ ২৪ ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ABCI Infrastructure Pvt Ltd ঘোচ দি বৃহৎ প্ৰকল্গৰ কাম লোৱা বিতৰ্কৰ সৈতেও সাঙুৰ খাই পৰিছিল ৷ আনকি এই বিষয়ত CBI য়ে ABCI Infrastructure Pvt Ltd ৰ সঞ্চালক পৱন কুমাৰ বাইডক ২২০২১ চনত গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল ৷ উত্তৰ-পূব ৰে’লৱেৰ এটা প্ৰকল্পৰ বাবে ABCI য়ে ৰে’লৱেৰ বিষয়াক কোটিৰ ঘৰত টকা উৎকোচ দিছিল বুলি CBI য়ে অভিযোগ কৰাৰ বাতৰিয়ে সেই সময়ত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল ৷

তামিলনাডুত শিকলিৰে বান্ধি কংক্ৰিটৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে অসমৰ জয়মালাক (Assams Elephant Joymala Still in Chains)। অস্ত্ৰৰে ভাবুকি দেখুৱাই জয়মালাক নিয়ন্ত্ৰণ চেষ্টা মাউতৰ । পেটা ইণ্ডিয়াৰ শেহতীয়া অনুসন্ধানত প্ৰকাশ পোৱা মতে, জয়মালা নামৰ হাতীটো বৰ্তমান অৱস্থা অতি দুখজনক । জয়মালক এতিয়াও অত্যাচাৰ চলোৱা হয় বুলি সংবাদমেল যোগে Peta India ৰ গুৰুতৰ অভিযোগ (PETA India on Jaymala)।